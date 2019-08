Ontbijtkoek? Niks niet gezond(er)

Het weekend was weer een vol bitterballen en witbier, dus slaan we – als je een beetje op de lijn wilt letten – doordeweeks weer aan het balansen. Ofwel, we grissen een ontbijtkoek uit de voorraadkast als tussendoortje voor op het werk. Want da’s gezond. Toch?

Ik werk al jaren in vrouwenbedrijven – want als je voor vrouwenbladen schrijft werk je over het algemeen tussen vrouwen. En ik heb geleerd dat vrouwen in twee dingen (wel meer, maar dit klinkt even lekkerder) goed zijn: trakteren, en gezond(ish) trakteren.

Zoetekauw

Misschien is dit ook zo in mannenbedrijven, maar ik vind dat er veel getrakteerd wordt. Er is altijd wel iemand jarig, of iemand vindt een andere reden voor een lekkernij. Gisteren was het weer zover en stond er een brede verzameling aan zoetigheden uitgestald op de redactie. Er was een beurs geweest en er was daar snoep van over. Jawel, reden voor traktatie. Nu zei ik al: vrouwen zijn ook goed in gezond trakteren. Want naast de chocola en stroopwafels stonden ook eierkoeken, druiven, appels en Snelle Jelles. Je weet wel, van die handige ontbijtkoeken.

Goed bezig

De presentatie van suiker stond naast mijn werkplek uitgestald en dus schuifelden, zeker naarmate de dag vorderenden, steeds meer collega’s langs mijn werkplek om zich aan iets te goed te doen. In een mannenbedrijf zouden, zo denk ik dan, de chocola en stroopwafels binnen no time uitverkocht zijn. Maar niet op een vrouwenredactie. Twee druifjes, een appeltje hier en een -half- eierkoekje daar. En zo ook de Snelle Jelle. Ook die was in zwang. En wij maar denken dat we een gezonde keuze maken, omdat dat is wat de fabrikant ons wil laten denken.

Ojee

Maar we blijken slachtoffer te zijn van goedbedachte oneliners die fabrikanten op de ontbijtkoek zetten. De consumentenbond verdiepte zich in vijftig soorten oh zo gezonde ontbijtkoek, en wat blijkt? Zo’n bruine rakker bestaat voor 30 tot 40% uit suiker. Denk je met glutenvrij nog beter bezig te zijn? Jammer de bammer, de variant van Koninklijke Peijnenburg bestaat voor bijna de helft uit suiker.

Slimkoppen

Slimme marketeers zetten op de verpakking dat de koeken ‘vetarm’ en ‘met rogge’ zijn. Daardoor gaat er in ons brein een knopje aan die de lekkernij labelt als ‘gezond’. Terwijl een ontbijtkoek sowieso niet zoveel vet bevat en rogge een basisingrediënt is van ontbijtkoek. Maar suiker, daar zit een ontbijtkoek wel vol mee. Zelfs de ‘minder suiker’ varianten bevatten zo’n vijf suikerklontjes. Wil je zeker weten dat je koek minder suiker bevat? Kies dan voor ‘zero’ of ‘lower cal’, maar wees je ervan bewust dat daar wel zoetstoffen als xylitol aan toegevoegd zijn. Lang verhaal kort: niks mis met een ontbijtkoek (en wat suiker) op zijn tijd, maar weet dus dat het niet per se een gezond tussendoortje is. Als je daar naar op zoek bent is een portie wortelen nog altijd je meest betrouwbare vriend.

Bron: welingelichtekringen.nl | Beeld: Unsplash