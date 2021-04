Echt bepaald smakelijk is het niet. Maar toch is het soms wel belangrijk om na je grote boodschap even achterom te kijken. De geur en kleur van je ontlasting zegt namelijk heel veel over onze gezondheid. Maar ook de mate waarin je naar de wc gaat vertelt daar heel veel over. Ga je meerdere keren op een dag? Of poep je maar een keer in de week?

Poepen is en blijft toch een beetje een taboe. Maar poepen is eigenlijk gewoon heel gezond. Het is de manier waarop ons lichaam alles ‘weggooit’ wat we niet nodig hebben. Daarom moet je dus goed in de gaten houden wat je lichaam denkt niet nodig te hebben. Volgens doktoren is er geen normaal aantal keer poepen. De een doet het een paar keer per dag, en de ander om de dag. Zo lang het maar goed voelt.

Het is niet meteen een ramp als je iets ongewoons ziet in je ontlasting. Je moet het vervolgens wel in de gaten houden. Als het langer aanhoudt, is een bezoekje aan de huisarts wel verstandig. Zo herken je of er eventueel iets mis is met je ontlasting:

Bruin

Zoals we allemaal weten hoort gezonde ontlasting bruin te zijn. Onze ontlasting krijgt deze kleur doordat er in de lever gal wordt geproduceerd. Heeft je poep deze kleur? Dan hoef je je nergens zorgen over te maken!

Groen

Wie last heeft van groene poep heeft waarschijnlijk iets gegeten met groene kleurstof. Maar ook kan je ontlasting een groene kleur hebben als je eten zich te snel door je darmen verplaatst.

Geel

Heb je last van gele ontlasting? Vaak wijst dit op een glutenintolerantie, maar het kan ook wijzen op een afwijking in de dunne darm. Deze veroorzaakt dan overtollig vet.

Zwart

Als je last hebt van hele donkerbruine of zelfs zwarte ontlasting kan dit veroorzaakt worden door een interne bloeding, door een maagzweer. Het kan ook voorkomen dat deze kleur ontlasting veroorzaakt wordt door kanker. Nu gaan we wel meteen uit van het ergste. Het kan ook zo zijn dat je medicijnen slikt die veel ijzer bevatten, dit heeft ook invloed op de kleur van je poep. Blijf het wel goed in de gaten houden en raadpleeg je huisarts als je het niet vertrouwd.

Grijs

Grijze of zelfs witte ontlasting is ook een kleur die voor kan komen als je achterom kijkt. Dit wordt veroorzaakt door het nemen van medicijnen, maar kan ook veroorzaakt worden een blokkade in de galwegen. Bij witte of grijze ontlasting moet je áltijd je huisarts raadplegen.

Rood

Rode ontlasting kan worden veroorzaakt door bloed wat bij de ontlasting zit. Dit is nooit een goed teken. Als je bloed ziet is het altijd verstandig om een afspraak te maken bij je huisarts. Maar rode poep kan ook worden veroorzaakt door het eten van rode kleurstof, bijvoorbeeld een red velvet cake.

Keutels

Poep je vaak keutels uit, net als een konijn? Dan heb je waarschijnlijk een tekort aan vocht en ook aan vezels.

Worstvormig

Ziet jou ontlasting er vaak uit als een worstvorminge drol? Dan hoef je je nergens zorgen over te maken. Gezonde ontlasting hoort eruit te zien als worstvorminge, zachte poep.

Vloeibaar

Is jouw ontlasting vloeibaar of zelf waterig? Dan is dat geen goed teken. Vloeibare poep, ook wel diaree genoemd wordt vaak veroorzaakt door een infectie. Blijf als je hier last van hebt vooral goed veel water drinken, zodat je lichaam gehydrateerd blijft.

Klonterig

Heb je last van nogal wat klonterige ontlasting? Dat is gelukkig niet zo’n ramp als de bovengenoemde voorbeelden. Wel is het belangrijk dat je meer gaat drinken en ook meer vezels gaat eten. Alleen dan kom je van die klonterige poep af.

Zacht

Bestaat jouw ontlasting vooral uit zachte klontjes, maar wel met een duidelijke rand. Dan hoef je je ook nergens zorgen om te maken. Vooral als jij iemand bent die meerdere keren op een dag een grote boodschap moet doen.

Barsten

Ook met barsten in je ontlasting is niet heel veel mis. Dit is alleen een signaal dat je lichaam meer vocht nodig heeft. Dus probeer eens wat meer water te gaan drinken. Dan zul je meteen verschil merken.

Slap en zacht

Heb je last van zachte poep die veel remsporen achter laat in de toiletpot? Dan zit er waarschijnlijk te veel olie in je ontlasting. Je lichaam neemt bepaalde vetten dan niet op de juiste manier op. Dit kan veroorzaakt worden door je alvleesklier. Hou dit goed in je gaten en bij twijfels raadpleeg je huisarts.

Beeld: GettyImages | Bron: Libelle