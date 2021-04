Ontspannen in maar 20 seconden? Met deze trucjes lukt je het

Je voelt je gejaagd, maar hebt moeite om écht even rust te pakken. Of je nu hyperplanner bent of dat het de laatste tijd gewoon een beetje too much is, dat je stresslevel omhoog schiet, is natuurlijk niet goed. Door deze trucjes toe te passen kun je al in 20 seconden ontspannen.

Ook als je niet in slaap kunt komen omdat je de volgende dag een spannend gesprek hebt of een belangrijke meeting, is dit trucje ideaal.

Ontspannen 20 seconden

Je hebt het waarschijnlijk al vaker gehoord, maar ademhalen is echt key. Ja sowieso in het leven natuurlijk, maar ook om je opgejaagde gevoelens onder controle te krijgen. Hoe ga je te werk? Nou, door vijf keer heel diep in te ademen, dit even vast te houden, om vervolgens weer lucht uit te blazen. Je schouders zullen in het begin misschien nog helemaal verstijfd zijn, maar beetje bij beetje zul je voelen dat je meer ontspannen raakt.

Waarom werkt het?

Zodra je bezig bent met je ademhaling, valt al het andere in de wereld eigenlijk even weg. Ook je lichaam voelt dat er niks is om gestresst over te zijn en kan weer in een rustigere modus gaan staan. Heb je iemand in de buurt met wie je (veilig) kan knuffelen? Doen. Als die ander dat ook prettig vindt dan hè. Maar vraag in plaats van een vluchtige omhelzing eens aan de ander om je 20 seconden vast te houden. Volgens een studie helpt dit namelijk om je bloeddruk te verlagen en je hartslagen te vertragen. Daarnaast komt er ook nog eens het knuffelhormoon ‘neuropeptide oxytocine’ vrij, dus tel uit je winst!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash