Onweer op komst? Wat je vooral wel (en absoluut niet) moet doen

Het liefst ben je natuurlijk binnen met onweer, maar het leven zit niet altijd mee. En zo kan het dat je soms in de buitenlucht overvallen wordt door donder en bliksem. Wat te doen?

Onweer kan prachtig zijn om te bekijken, vanachter je raam met een theetje in je hand. Liever zit je er niet middenin. Mocht dat je toch een keer overkomen, zijn er een aantal dingen die je beter wel (en zéker niet) moet doen.

Heb je een auto in de buurt staan, ga daarin schuilen. De auto is namelijk gemaakt van geleidend materiaal, waardoor elektrische velden niet naar binnen komen. Via de buitenkant van de auto vindt de bliksem zijn weg naar de grond. Een veilige omgeving om je in te bevinden dus!

Plekken en objecten om te vermijden

Een bliksemschicht legt het liefst een zo kort mogelijke weg af en zoekt daarom de makkelijkste weg om de aarde te bereiken. Blijf dus uit de buurt van hoge dingen zoals bomen, masten en lantaarnpalen. Ook geleidende materialen zoals ijzeren hekken, je fiets of golfclubs moet je vermijden. Ben je op het water? Zorg er zo snel mogelijk voor dat je op het droge komt. Ook in een tent ben je niet veilig. Is er een auto of gebouw in de buurt? Ga daar schuilen.

Wat als je in het bos of op een open veld bent?

Breekt er onweer uit terwijl je in het bos bent? Zoek een plek waar veel kleine bomen dicht op elkaar staan en ga daar tussen zitten. Ook in een open veld kun je het beste zoeken naar een plek dat iets lager is dan de rest. Dat betekent niet dat je plat op de grond moet liggen. Je wil het contact met de grond namelijk zo klein mogelijk maken. Slaat de bliksem in, verplaatst de lading zich door de grond. Hoe minder contact je met de grond hebt, hoe kleiner de kans dat de lading een weg zoekt door jouw lichaam. Belangrijk: houd je voeten tegen elkaar aan. Wijd staande voeten kunnen ervoor zorgen dat stroom makkelijker door je lijf loopt, omdat er een spanningsverschil tussen je voeten zit. Een hurkstand is het beste voor je!

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash/NOAA