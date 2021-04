Dit zijn de 5 grootste onzinverhalen over juice cleanses

De juice cleanse, of sappenkuur in ouderwets Hollands, wordt vaak verkocht onder het moment van ontgiften. Het heeft een hypergezond imago, maar toch valt dat in de praktijk nogal tegen.

Met een sappenkuur hebben we het over de koudgeperste sappen met ingrediënten als boerenkool, gember, kurkuma, spinazie, bieten, dat werk. Het idee is dat je zo je hele binnenwerk een goede schoonmaakbeurt geeft en als fijne bijkomstigheid een paar kilo verliest. Volgens de gezondheidsgoeroes ben je daarna fysiek in ieder geval weer totaal in balans.

Klinkt goed, maar voedingsdeskundigen zijn er minder happy mee. Deze 5 misverstanden over juice cleanses helpen ze liever gisteren dan vandaag de wereld uit.

1. Met een juice cleanse ontgift je je lichaam

Wat cool is: dat hoef je niet te doen, want dat doet je lichaam dus al voor je. Zomaar, uit zichzelf, zonder bittere sapjes. Je lichaam scheidt toxische stoffen af dankzij onder meer je spijsvertering en je nieren. In plaats van dagen te leven op sapjes, kun je beter onbewerkt eten eten als je je lichaam van dienst wil zijn. Minder transvetten, minder alcohol, dan ben je een heel eind op de goede weg.

Om in dat proces goed te functioneren, heeft je lijf wel voedingsstoffen als vitamine B, zink, choline, zwavel en aminozuren nodig, om er maar een paar te noemen. Groene kruisbloemige groente zijn fantastisch om je lever te ontgiften, maar je hebt ook vezels en proteïne nodig. Vijf dagen braaf sapjes drinken om daarna gewoon over te stappen op liters alcohol en junkfood heeft geen zin. Het zijn juist je gewoontes die het verschil maken voor je algehele gezondheid.

2. Je krijgt meer energie

Als je niet eet, gaat je metabolisme langzamer met als resultaat dat je je sloom voelt. Je voelt je dan allesbehalve energiek. Je hebt voedingsstoffen als proteïne nodig om je metabolisme een slinger te geven en een stabiele bloedsuikerspiegel te houden. Dat gaat je met de meeste sappen helaas niet lukken. Als je een actief leven leidt en je niet genoeg voedingsstoffen binnenkrijgt, kun je je lethargisch voelen.

Vooral in sapjes met veel fruit zit veel suiker en kan je bloedsuikerspiegel enorm pieken (en vervolgens enorm instorten). Oja, en nog een fijne bijkomstigheid: als je ieder dag koffie drinkt, kun je rekening houden met hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen als je daar acuut mee stopt. Dus meer energie… mwa.

3. Je valt er van af

Laten we er niet omheen draaien: de meeste mensen doen toch vooral een juice cleanse om wat af te vallen. Als artsen en voedingsdeskundigen het ergens over eens zijn, is het dat een sappenkuur niet de manier is om duurzaam kilo’s kwijt te raken. Met een juice cleanse krijg je gemiddeld 1200 calorieën per dag beneden. Dat ligt ver onder wat een volwassene hoort binnen te krijgen.

Na een week cleansen kun je je lichter en minder opgeblazen voelen, maar dat komt vooral door vochtverlies. Je bent dus niet per se vet kwijtgeraakt. Als je minder of geen koolhydraten en calorieën binnenkrijgt, gaat je lichaam over op opgeslagen glycogeen zodra het door de glucose heen is. Om glycogeen te metaboliseren, heeft je lichaam vocht nodig. Daarom verlies je daar zo’n kuur dus vooral vocht.

Als klap op de vuurpijl keert dat watergewicht gewoon terug zodra je weer overgaat op vast voedsel. En zodra je weer koolhydraten of extra calorieën binnenkrijgt, slaat je lichaam dat direct op als glycogeen voor het geval je besluit het ooit weer eens uit te hongeren.

Met andere woorden: er zijn veel gezondere manieren als je per se een paar pondjes kwijt wil.

4. Een juice cleanse geeft je darmen een ‘reset’

Het is in wellness-land nogal een ding om te zeggen dat een juice cleanse je lijf, en dan met name je spijsvertering een ‘reset’ geeft. Er is echter geen wetenschappelijk bewijs die dat ondersteunt. Sterker nog: een gebrek aan vezels kan ervoor zorgen dat je op den duur juist darmproblemen krijgt.

Een juice cleanse is geen ‘one size fits all’. Ieder lichaam en ieder darmstelsel zal er dus anders op reageren. Feit is dat je met een sappenkuur weinig van de vezels binnenkrijgt die zo belangrijk zijn om je spijsvertering goed gaande te houden.

5. Je huid krijgt een gezonde glow

We willen dolgraag geloven dat een groentesap onmiddellijk je huid een gezonde gloed geeft, maar het tegenovergestelde is waar. Je haar, huid en nagels kunnen juist gebukt gaan onder een (lange) sappenkuur. Je huid heeft een variëteit aan voedingsstoffen nodig en als het die niet binnenkrijgt, zie je dat terug aan een fletse huidskleur, een droge huid, wondjes die langzaam helen, broze nagels en dito haar.

Nou is de kans klein dat je door een korte juice cleanse er meteen een stuk minder gezond uit ziet. Als je echter regelmatig zo’n kuur doet, kun je uiteindelijk een droge en vroegtijdig verouderde huid zien omdat er te weinig essentiële vetzuren binnenkomen.

Komt prima uit, want calorieën eten is toch veel leuker dan ze drinken.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Mama Mia | Beeld: Getty