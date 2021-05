Onzuivere huid door zonnebrandcrème? Let dan op deze ingrediënten

Het zonnige seizoen is eindelijk officieel begonnen en dat betekent: smeren, smeren, smeren. Je wilt tenslotte niet verbranden en inmiddels weten we allemaal wel dat je óók een lekker kleurtje kunt krijgen als je je wel gewoon insmeert. Toch kan het zijn dat we tegen een ander probleem aanlopen bij het smeren: een onzuivere huid die wordt veroorzaakt door je zonnebrandcrème. Dat kan anders.

Een goede SPF basis is eigenlijk het hele jaar van belang. Maar vooral wanneer de zon schijnt is dit essentieel voor in je beauty routine. Het beschermt je huid niet alleen tegen de schadelijke UV-stralen, maar brengt in de meeste gevallen ook vocht in. Als je snel last hebt van onzuiverheden, kan het helpen om de ingrediënten even te dubbelchecken. Hier moet je op letten:

Minerale basis

Allereerst kan het helpen om een zonnebrandcrème te gebruiken met een minerale basis in plaats van een chemische. In de ingrediëntenlijst staat dit beschreven als zinkoxide of titaniumdioxide, deze stoffen zijn ontstekingsremmend en verzachtend. Precies wat je nodig hebt in een SPF.

Niet-comedogene producten

Comedogene producten zullen in de meeste gevallen een onzuivere huid aanwakkeren. De kans is groot dat je in de zomer juist zo min mogelijk make-up wilt dragen en dus is een zuivere huid meer dan welkom. Ga dan in de ingrediëntenlijst op zoek naar niet-comedogene ingrediënten. Dit zorgt er namelijk voor dat je huid minder snel geïrriteerd raakt en dat je poriën minder snel verstopt raken.

Hyaluronzuur en niacinamide

Beide termen klinken behoorlijk ingewikkeld en misschien zelfs een beetje eng, maar het doet juist het tegenovergestelde voor jouw huid. Wanneer je huid uitdroogt, ontstaan er sneller puisjtes. Hyaluronzuur en niacinamide zorgen er juist voor dat je huid weer wat vocht binnenkrijgt.

Kies voor een lichte crème

Tot slot geldt: hoe vetter en zwaarder de zonnebrandcrème, hoe groter de kans op puistjes en een onzuivere huid. Het is daarom beter om voor een lichte crème mét SPF-filter te kiezen. Ook kun je beter niet in een keer een dikke laag opsmeren, maar smeer meerdere keren per dag een dunner laagje. Let ook op voor waterproof-producten: deze geven ook sneller problemen.

Lees ook

Kun je de zonnebrand van vorig jaar nog gebruiken?

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Freundin, Jetske Ultee | Beeld: Getty Images