Ook je voorgevel verdient aandacht: er bestaat nu een verzorgend masker voor je borsten

We verzorgen ons gezicht met crèmes en serums en smeren ons lichaam in met bodylotion. Misschien dat je je borsten ook af en toe een likje crème geeft, maar echt verzorgen? Nee, dat doen we eigenlijk niet. Tot nu. Want er bestaat nu een masker, speciaal voor je voorgevel!

Het Aviv 24K Gold Collagen masker is goed voor de hydratatie van de huid van je borsten. Ook belooft het breast mask je borsten te verstevigen.

Het masker is een gevalletje one size fits all, maar veel vrouwen twijfelen of dat wel gaat passen. Op Facebook wordt al gegrapt dat sommigen drie maskers voor één borst nodig zouden hebben.

Het masker is verkrijgbaar via Amazon en kost slechts $ 5,99. Lijkt het je wel wat? Je bestelt het borstmasker hier.

Beeld Shutterstock