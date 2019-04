Ook jonge transgender personen kunnen voortaan kiezen voor genderneutraal paspoort

Aan geslachtswijziging in het paspoort zit niet langer een minimum leeftijd vast. Ook jongeren onder de zestien die niet tevreden zijn met het gender op hun identiteitsbewijs, kunnen dat nu aanpassen. Wel moeten ze daarvoor eerst een bezoekje brengen aan de rechter.

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming komt in een brief aan de Tweede Kamer voor jonge transpersonen op. Hij schrijft dat zij niet tot hun zestiende verjaardag willen wachten tot ze het geslacht op hun geboorteakte – en daarmee op hun paspoort of ID-kaart – kunnen veranderen. Dat ze nog te boek staan als man of vrouw, maar zich anders voelen, knelt vooral op de middelbare school en op momenten dat ze zich moeten identificeren.

Eerst naar de rechter

Deskundigen waarschuwen wel dat kinderen er vaak nog niet helemaal en definitief uit zijn met welk geslacht ze door het leven willen. Omdat een verandering ingrijpende gevolgen heeft, krijgt de rechter het laatste woord over een verzoek om de geslachtsaanduiding te wijzigen. Het kind en de ouders moeten de rechter ervan overtuigen dat dat een goed idee is.

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: ANP | Beeld: The Gender Spectrum Collection