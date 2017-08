Op deze dag kun je het best op de weegschaal stappen

Eigenlijk vermijden we de weegschaal het liefst zoveel mogelijk. Want geef maar toe: het ding weet je vaker negatief dan positief te verrassen. Wil je toch weten hoe ’t ervoor staat met de kilo’s, én een zo eerlijk mogelijk resultaat? Let er dan op op welke dag je op het apparaat stapt.

Als je regelmatig op de weegschaal staat, weet je dat je gewicht per dag best een beetje kan schommelen – bijvoorbeeld onder invloed van hormonen en de hoeveelheid vocht in je lichaam. Maar hoe weet je op welk moment je gewicht het betrouwbaarst is? Brian Wansink, directeur van het Food and Brand Lab van de universiteit van Cornell, deed er onderzoek naar.

Weekendkilo’s

Dat je het best op een vast tijdstip (bijvoorbeeld ’s ochtends vóór je ontbijt) kan wegen, moge duidelijk zijn. Maar dan alsnog kan je gewicht per dag fluctueren. Welk resultaat moet je geloven? Volgens Brian Wansink is woensdag de betrouwbaarste dag om te wegen. Dit komt doordat we het in het weekend vaak wat minder nauw nemen met een snackje meer of minder. Het resultaat: flink schrikken als je op de weegschaal stapt. Op woensdag zitten we daarentegen midden in onze wekelijkse routine en heb je geen (of nauwelijks) last meer van die extra ‘weekendbagage’.

Meest en minst populair

Woensdag is echter niet de populairste weegdag, zo blijkt uit Brians onderzoek. De meeste mensen wegen zich juist op zondagavond. Vrijdagochtend is het minst populaire moment om op het apparaat te stappen.

Kritiek

Toch is er kritiek op de onderzoeksresultaten. Zo leeft natuurlijk niet iedereen zich uit in het weekend – sommige mensen gebruiken die dagen juist om hard te sporten. En wat dacht je van de mensen bij wie de werkweek niet van maandag t/m vrijdag duurt? Kortom: het is moeilijk om één vaste dag aan te wijzen als perfecte weegdag. Bedenk voor jezelf wat jouw cheatdagen zijn – als je die hebt – en wat dat betekent voor je gewicht.

Bron HLN| Beeld Shutterstock