Op zoek naar onvoorwaardelijke steun? Deze sterrenbeelden zijn er door dik en dun

Wanneer je vol horten en stoten vertelt over je zware dag, staat die ene vriend(in) nog net niet meteen op de stoep. Hij of zij zal je no matter what onvoorwaardelijke steun geven. En wist je dat deze drie sterrenbeelden er al helemaal altijd voor je zullen zijn?

Steun sterrenbeelden

Als je een Vissen, Kreeft of Weegschaal in je vriendengroep hebt zitten, zit je dus wel goed. Of wie weet ben jij zelf een van deze sterrenbeelden en een grote steun voor anderen.

Vissen (19 februari tot 20 maart)

Het sterrenbeeld Vissen voelt feilloos aan hoe het met een ander gaat. Pikt ze op dat jij niet lekker in je vel zit? Dan zal deze vriendin je door dik en dun steunen. Tel daarbij op dat je altijd het beste advies krijgt, want deze personen kunnen zich onwijs goed inleven in jouw situatie. Ook zal ze je altijd laten weten hoe dierbaar je voor haar bent: hoe fijn is dat!

Kreeft (21 juni tot 22 juli) Niemand zo beschermend als een Kreeft. Deze vriendin zal altijd voor je in de bres springen wanneer alles even tegenzit. Ja, zélfs als ze misschien vindt dat je niet helemaal gelijk hebt in deze kwestie. Je bent altijd welkom bij dit sterrenbeeld, ook als je midden in de nacht nog even jouw verhaal wil komen doen. Weegschaal (23 september tot 22 oktober) Zeg je behulpzaam, dan zeg je Weegschaal. Niets is teveel moeite voor dit sterrenbeeld en ze zal je hoe dan ook uit de brand helpen. Weet je niet meer waar je het zoeken moet? Deze vriendin zal altijd weer zorgen dat je in balans komt, al is het misschien soms met ultiem praktische oplossingen.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash