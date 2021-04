Deze 5 dingen zou een opruimexpert nóóit kopen

Iedereen wordt weleens overvallen door koopdrift. Of je staat in een winkel en loopt tegen iets aan wat enórm handig lijkt, maar eenmaal thuis nooit gebruikt of allang blijkt te hebben. Met de grote voorjaarsschoonmaak in het vizier en de volgende tips in het achterhoofd gaat dat je vanaf nu niet meer gebeuren.

Voor sommige mensen is nieuwe dingen verzamelen een soort hobby (guilty). Nu shopping spree’s beperkt zijn tot shoppen op afspraak is het nog verleidelijker om dingen te kopen nu je de kans hebt. Een pizzaschaar? Misschien ligt er nog wel eentje ergens achterin de bestekla, maar je neemt ‘m toch maar mee voor het geval dat.

Tips

Natuurlijk weet je ook wel dat meer spullen hebben uiteindelijk alleen maar leidt tot ruis of in ieder geval nog meer troep om op te ruimen. Met de tips van professioneel opruimexpert Vicky Silverthorn koop je voortaan niks meer dat alleen maar stof staat te vangen of eindigt op een kleedje tijdens Koningsdag. Dit zegt Vicky:

1. ‘Als ik al een item heb dat doet wat het moet doen, koop ik nooit iets wat hetzelfde doet’

Klinkt nogal wiedes ja, maar check maar eens hoeveel spullen je hebt die min of meer hetzelfde doet. Als je een mes hebt, heb je echt niet nog een aparte avocado- of eiersnijder nodig. Dat soort ‘handige’ gadgets nemen alleen maar extra keukenruimte in.

2. ‘Ik koop nooit items dubbel voor het geval dat’

Je gaat naar een boekenwinkel voor één specifiek boek en komt terug met zeven boeken die je puur hebt gekocht op de kaft en het lovende commentaar op de achterflap. Zit je thuis met een overweldigende stapel boeken waarvan je het leeuwendeel waarschijnlijk niet eens echt leest. Koop dan liever een boek, geef het door aan een vriendin wanneer je het uit hebt voordat je de nieuwe koopt. Is ook nog eens veel leuker.

3. ‘Ik koop nooit nieuwe opbergspullen voordat ik heb opgeruimd’

Met je goeie gedrag koop je opruimdozen en labelmakers voor de grote voorjaarsschoonmaak. Newsflash: dat is de verkeerde volgorde. Ruim eerst op en beoordeel dan aan de hand van wat over is wat je nodig hebt om het te ordenen. Trap ook niet in de val van opbergspullen kopen met extra ruimte – extra ruimte betekent alleen maar nog meer spullen.

4. ‘Koop altijd wat bij je past, niet wat je zou willen dat bij je past’

Maak een onderscheid tussen het leven dat je daadwerkelijk leidt en het leven dat je ambieert. Anders zit je straks met een keukenmachine met alles erop en eraan omdat je ooit echt voornemens was iedere ochtend een groene smoothie te maken (tot je ontdekte dat je dan ook iedere dag dat rotding moet schoonmaken). De torenhoge hakken die je beeldschoon vindt, maar die je nooit draagt omdat je snel wil kunnen bewegen en na vijf minuten zere voeten hebt. Kledingstukken die net te klein zijn, schildermateriaal voor de hobby die je misschien ooit wil oppakken: niet aan beginnen.

5. ‘Ik laat me niet verleiden tot speciale aanbiedingen die leiden tot een enorme voorraad’

Je huis is geen magazijn. Koop dus geen karrenvrachten shampoo of douchegel omdat er een actie is, want je huis is geen winkel. Bovendien: bijna iedere maand is er wel zo’n voordeelactie bij drogisterijen, dus het is niet alsof je nou te maken hebt met een buitenkansje.

Bron: Red | Beeld: Getty