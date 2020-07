Zonnig in het leven staan? Zo wordt ieder sterrenbeeld optimistischer

Ben jij iemand die in nieuwe situaties altijd meerdere rampscenario’s afspeelt? Of ben je normaal gesproken een onverbeterlijke positivo, maar voel je dat je in deze tijd ook wel wat meer optimisme kunt gebruiken?

Optimisme kun je leren. Zelfs als je van nature een zwartkijker bent met dezelfde joie de vivre als Maarten van Rossem.

Open voor verandering

In de astrologie wordt iemands neiging naar optimisme of pessimisme in verband gebracht met kwaliteiten die zeggen in hoeverre jouw teken openstaat voor verandering. Die kwaliteiten zijn weer gelinkt aan de verschillende seizoenen. Klinkt vaag, leggen we uit.

Kardinale tekens

De kardinale tekens (Ram, Kreeft, Weegschaal en Steenbok) zijn geboren aan het begin van een nieuw seizoen. Ze zijn natuurlijke leiders en lopen over van de ideeën. Ze kunnen hun natuurlijke optimisme makkelijk kanaliseren in mooie toekomstplannen. Deze sterrenbeelden jagen verandering na.

Gefixeerde tekens

De gefixeerde tekens (Leeuw, Stier, Schorpioen en Waterman) zijn middenin een seizoen geboren en hebben wat meer moeite met verandering. Ze gaan voorzichtig te werk en bouwen lieven voort op iets wat al bestaat dan dat ze iets compleet nieuws oppakken.

Veranderlijke tekens

De veranderlijke tekens (Tweelingen, Maagd, Boogschutter, Vissen) zijn geboren aan het eind van een seizoen en daardoor gezegend met bakken optimisme. Ze vinden nieuwe dingen opwindend en zeggen al ‘ja’ voordat de vraag überhaupt is gesteld.

Ieder sterrenbeeld heeft zowel optimistische als pessimistische trekjes. Door te begrijpen waar jouw teken ongeveer staat qua verandering, kun je negatieve neigingen beter herkennen. Daarom hier per sterrenbeeld een plan dat helpt het leven zo zonnig mogelijk te zien.

Ram: Kardinaal

Niemand zal een Ram ooit omschrijven als ‘timide’. Rammen zijn zeer zelfverzekerd en zijn vooral optimistisch aan het begín van een nieuw project. Dat gevoel volhouden is echter nog best lastig. Soms kan dat optimisme doorslaan in rücksichtlos zijn. Door je eyes on the prize te houden, voorkom je dat soort zelf-sabotage. Schrijf aan het begin van iets nieuws op waarom je er zo enthousiast van wordt. Daar kun je later, als de moed je in de schoenen zakt, op terugvallen.

Optimisme-mantra: Vind plezier in de reis.

Stier: Gefixeerd

De Stier staat niet bepaald bekend om zijn heppie-de-peppie levenshouding. Optimistisch zijn voelt voor de Stier daarom soms onnatuurlijk. Gelukkig is Stier ook een harde werker die nooit terugdeinst voor een uitdaging. De grootste uitdaging is om niet te verzandden in rampscenario’s. Wanneer er iets nieuws op je pad komt, kun je daardoor een lijstje maken met de beste, slechtste en meest waarschijnlijke scenario’s. Als het zwart op wit staat, zie je beter welke zorgen overdreven zijn, welke het waard zijn om over na te denken en wat voor geweldige dingen die kunnen gebeuren als je meegaat met de flow.

Optimisme-mantra: Go with the flow.

Tweelingen: Veranderlijk

Tweelingen vinden verandering heer-lijk, dus ze hebben een wat oneerlijke voorsprong wat optimisme betreft. Alles wat erop wijst dat vandaag een andere dag wordt dan gister, kan op goedkeuring rekenen van Tweelingen. Dat gezegd hebbende, kan dit teken nogal eens kampen met stemmingswisselingen. De kunst is om die aan te zien komen. In zo’n stemmingswisseling kun je van optimistisch zomaar omslaan naar pessimistisch. Neem de tijd om dat gedrag te herkennen en vraag jezelf objectief af of iemand het echt niet goed met je voor heeft, of dat je vandaag allen maar het slechtste in mensen ziet.

Optimisme-mantra: Ook dit gaat voorbij.

Kreeft: Kardinaal

De gevoeligheid van Kreeft is zowel een vloek als een zegen. Een optimistische kijk voorkomt dat je omslaat naar de humeurige kant. Wanneer Kreeft zich somber of negatief voelt, keert dit teken in zichzelf. Dat maakt pessimisme alleen maar erger, dus dwing jezelf op zo’n dagen naar buiten te gaan. Al is het alleen maar een wandelingetje naar die fijne koffietent. Kijk of er een vriend(in) is bij wie je je hart kunt luchten – juíst wanneer je het liefst moederziel alleen onder de dekens ligt. Praten over je gevoelens haalt de scherpe randjes er vanaf.

Optimisme-mantra: Ik ben de baas over hoe ik me voel, en vandaag kies ik voor blijdschap.

Leeuw: Gefixeerd

De Leeuw heeft geen probleem met optimistisch zijn over haarzelf en de toekomst. Dat optimisme projecteren op anderen is wel een probleem. De Leeuw heeft talent voor plezier en entertainment, maar wanneer ze zich bedreigd voelt wordt ze kil, jaloers en agressief. Weet dan dat de wereld zich niet tegen jou heeft gekeerd. Herinner jezelf eraan dat in de spotlights ruimte is voor iedereen wanneer je weer groen kleurt van jaloezie.

Optimisme-mantra: Het succes van anderen is niet mijn falen.

Maagd: Veranderlijk

Maagd is nog zo’n teken dat geen probleem heeft met optimisme wanneer het gaat over haar eigen gedrag. Een gebrek aan controle kan Maagd in no time in een neerwaartse spiraal sturen. Dit sterrenbeeld heeft een hoge standaard en vindt iets zelden goed genoeg. Voel je zo’n bui aankomen? Doe dan een stapje terug en kijk er later nog eens naar. Of laat een betrouwbare vriend er naar kijken. Een paar nieuwe ogen helpt de goede dingen te zien in plaats van te focussen op alles wat beter kan.

Optimisme-mantra: Afgemaakt is beter dan perfect.

Weegschaal: Kardinaal

Weegschaal is van nature een optimistisch teken en daarnaast ook nog eens charmant, liefdevol en een hopeloze romanticus. Door dat natuurlijke optimisme kan Weegschaal soms blind zijn voor rode vlaggen. Als dan – voor jouw gevoel out of the blue – iets misgaat, kan dat leiden tot een enorme inzinking. Probeer een ademhalingsoefening te vinden die werkt voor jou wanneer je optimisme wordt uitgedaagd. Dan kun je vervolgens weer lekker die roze bril opzetten.

Optimisme-mantra: Accepteer het goede én het slechte.

Schorpioen: Gefixeerd

De Schorpioen voelt alles nogal intens: zowel het positieve als het negatieve. Wanneer die pessimistische kant naar boven drijft, wordt de Schorpioen geheimzinnig en obsessief. De volgende keer dat je je weer laat opslokken door negatieve gedachtes, kun je het proberen om te draaien. Schrijf op wat de positieve uitkomsten kunnen zijn. Dat voelt misschien wat geforceerd, maar uiteindelijk helpt het je het leven wat zonniger te bekijken.

Optimisme-mantra: Ik ben de lucht, al het andere is gewoon het weer.

Boogschutter: Veranderlijk

Gefeliciteerd, Boogschutter! Jij bent veruit het meest optimistische teken van het sterrenstelsel. Je hebt een zwak voor motivational speakers, inspirerende verhalen en Pinterest-quotes. Dat betekent niet dat je nooit pessimistisch denkt. Als je je een keer zo voelt, komt het harder aan omdat je niet gewend bent hiermee om te gaan. Op dat moment heb je een niet-Boogschutter vriend nodig die je door die lastige gevoelens helpt en jij je weer snel je vrolijke zelf voelt.

Jouw optimisme-mantra: Don’t worry, be happy.

Steenbok: Kardinaal

Daar hebben we het meest pessimistische teken onder de sterrenbeelden te pakken. Aan de zonnige kant: dat betekent dat er voor Steenbok veel te winnen valt. Wat je ook doet: sluit jezelf niet af. Als je afglijdt naar het ‘alles is verschrikkelijk’-gevoel, bel je een vriend om iets te ondernemen. Niet om meteen een reis naar de Bahamas te boeken (mag wel), maar omdat jezelf omringen met vrolijk gestemde types helpt.

Optimisme-mantra: Ik houd van mezelf, wat er ook gebeurt.

Waterman: Gefixeerd

Watermannen zijn een bijzonder slag. Ze dromen groots en hebben een optimistische kijk op de toekomst, maar zien tegelijkertijd allerlei dingen die mis zijn aan het heden. Als je vastzit in een denk-rondje van wat had kúnnen zijn, schrijf je tien dingen op die er op dit moment wél zijn. Een korte bodyscan of een snelle meditatie helpt ook het heden wat positiever te bekijken. Dat geeft je de munitie de toekomst positief tegemoet te treden.

Optimisme-mantra: Ik ben dankbaar voor alles wat het nu me te bieden heeft.

Vissen: Veranderlijk

Als veranderlijk teken, zijn Vissen over het algemeen optimistische mensen. Hun sterke empathie kan er wel voor zorgen dat ze het pessimisme van een ander overnemen. Vissen projecteren de gevoelens van een ander sterk op zichzelf. Voel je je negatief? Check dan of jíj je echt zo voelt, of dat de houding van iemand anders het van je overneemt. Als je daar de vinger op kunt leggen, kun je die gevoelens makkelijker plaatsen.

Optimise-mantra: Mijn gevoelens zijn van mij alleen.

We zeggen niet dat het makkelijk wordt, maar met wat goede wil kun je het leven wel wat lichter kleuren. Tsjakka.

Bron: Pure wow | Beeld: iStock