Het oudste kind is volgens de wetenschap het slimst

Vervelende broertjes en/of zusjes die áltijd de aandacht kregen, zijn als je thuis de oudste bent vast heel herkenbaar. Gelukkig blijk je nu tóch een streepje voor te hebben. Volgens de wetenschap is het oudste kind namelijk het slimst.

Oudste kind is het slimst

De oudste thuis blijkt uit een onderzoek beter te presteren op cognitieve testen. Ze zullen het dan ook een stuk beter doen op school. Maar waarom is dit dan zo? De belangrijkste redenen hiervoor zijn de ouders en de manier waarop zij hun eerste kind opvoeden. Bij alle kinderen die erna komen verandert de opvoedingsstijl van de ouders onbewust.

Manier van opvoeden

Als ouders voor het eerst een kind op de wereld zetten, willen ze alles goed doen. De ouders leren ook alles over opvoeden bij de oudste. Ze zullen dan ook veel zelfverzekerder zijn bij alle kinderen die erna komen. Misschien herken je het nog van vroeger, dat je jongere broer of zus altijd iets op een eerdere leeftijd mocht dan jou. Nu is het niet zo dat de ouders helemaal niet betrokken zijn bij de opvoeding van de jongere kinderen, maar door deze manier van opvoeden krijgt het oudste kind wel de meeste mentale stimulatie.

Uitdaging

Ook krijgt het eerste kind de meeste aandacht. Dit kan zijn doordat ouders meer tijd besteden aan het voorlezen en het leren van bijvoorbeeld het alfabet. Het eerste kind krijgt ook vaak meer uitdagend speelgoed, omdat er bij de oudste vaak meer wordt nagedacht over welk speelgoed goed voor een kind geschikt is. De verschillen in opvoeding gebeuren dus heel onbewust en hebben verder geen invloed op de persoonlijkheid van de kinderen. Maar de oudste kan wel wat meer zelfvertrouwen hebben op school of werk en zal dus iets beter presteren.

