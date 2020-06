Overstappen naar de menstruatiecup? Nu is hét moment

Twijfel je al een tijdje om de menstruatiecup te gaan gebruiken? Nu is hét moment om over te stappen. Want niet alleen is deze optie veel beter voor het milieu, je portemonnee zal je ook dankbaar zijn.

Lees ook:

De zoektocht naar menstruatiecups is zojuist zo veel makkelijker geworden

In tegenstelling tot de bekende alternatieven vangt een cup het menstruatiebloed op in plaats van het te absorberen. Qua waterdichtheid scoren ze gelijk of beter dan tampons of maandverband. Wetenschappers berekenden ook dat de herbruikbare cups op de lange termijn veel goedkoper en duurzamer zijn. Bekijk de andere voordelen hier.

Menstruatiecup

Maar waarom is dan juist nu het moment om ermee te starten? Nou, ten eerste moet je dat natuurlijk vooral lekker zelf weten. Alleen wanneer je nog thuis werkt, kan het misschien net dat duwtje in de rug zijn om je over de streep te trekken. De eerste keer een menstruatiecup gebruiken kan namelijk best even wennen zijn. No worries, binnen no time heb je het onder de knie. Maar om het eerst thuis een keer te kunnen proberen, is misschien wel zo prettig. Dikke tip: ga om te oefenen aan de slag als je nog níet ongesteld bent.

Zomer in je bol

De temperaturen schieten omhoog deze zomer en het laatste waarover je je dan (sowieso in het leven) druk wilt maken is je ongesteldheid. De menstruatiecup kun je tot wel 12 uur lang inlaten, wat betekent dat je een hele dag gewoon kunt springen, dansen, zwemmen, zonder je ook maar één seconde druk te maken. Dus waar wacht je nog op?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: NSMBL | Beeld: Lise Steegmans