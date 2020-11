Pak die rust: waarom je ook in deze tijd vakantiedagen moet opnemen

Je vakantiedagen opnemen in deze roerige tijd lijkt geen goede zet. Nu de maatregelen nog strenger worden, pak je die rust later wel. Toch zou je juíst nu ook wel wat vrije tijd moeten inplannen.

Je kunt niet met je billen op een strand gaan liggen op een zonnig oord en de muren komen misschien thuis op je af. Vrij nemen? Je moet er niet aan denken.

Vakantiedagen opnemen

Blijven werken zonder af en toe rust te nemen, komt je stressniveau niet ten goede. Je kunt dan misschien wel nergens heen, maar ook in en om huis is er genoeg te doen. Vrije tijd is belangrijk om ook echt tot rust te komen, en ja, we praten hierbij over langer dan een weekend.

Maak tijd vrij

Wanneer je even de boel de boel kunt laten, maak je pas echt tijd vrij voor dingen die ertoe doen. Zelfs al blijf je thuis, het is een hele andere (ontspannenere) mindset waar je in komt. Niks moet, alles mag en deze instelling doet je heel veel goeds, zo blijkt uit onderzoek gepubliceerd in Harvard Business Review. Je kunt bijvoorbeeld eens een nieuwe hobby op gaan pakken, beginnen aan die puzzel van meer dan 50.000 stukjes, lekker veel wandelen of een heuse thuisspa creëren. Of misschien is dit wel hét moment om je eigen gedraaide kaarsen te gaan maken!

Out of Office

Ben in deze periode ook écht out of office, ook al ben je misschien in de buurt van je laptop. Als je wel ergens met je billen bloot melk uit een kokosnoot zat te drinken, had je ook niet in kunnen springen. Vrij is vrij, ook al ben je thuis. Maak dat ook goed duidelijk van tevoren, zodat je niet voor onverwachte verrassingen komt te staan. Dus: wanneer neem jij tijd voor jezelf?

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash