Dit zegt jouw post pandemie fantasie over je persoonlijkheid

De pandemie duurt langer dan we hadden gedacht. Daar kunnen we het volmondig over eens zijn. Daar waar we in het begin genoten van thuiswerken in ons chillpak, dromen we nu over festivals en vakanties. Hoe jij het leven na Covid-19 voor je ziet zegt veel over je persoonlijkheid.

De een droomt over een terrasje met vriendinnen pakken, terwijl de ander haar wereldreis al tot in de puntjes heeft uitgewerkt voor als het reisverbod wordt opgeheven. En voor een derde is het samenzijn met dierbaren de ultieme post covid dream.

Persoonlijkheidskwestie

Psychotherapeut Tess Brigham vertelt aan Pure Wow dat jouw kijk op de toekomst een duidelijke weerspiegeling is van jouw persoonlijkheid. ‘Iedereen heeft een andere pandemie-ervaring. Dus waar elke persoon naar hunkert, is gebaseerd op wat ze in deze tijd missen’, aldus Bringham.

En die hunkeringen kunnen veel over jou vertellen, laat ze weten. ‘Fantaseren en visualiseren over later helpt niet alleen om je hoopvoller te voelen; het helpt je ook heel duidelijk te krijgen wat je gelukkig maakt en wat je meer (en minder) nodig hebt in je leven.​’

Fantaseren is gezond

De psychotherapeut benadrukt dat een beetje dromen en fantaseren zelfs belangrijk is in deze gekke tijd. Het kan de boel een tikkeltje draaglijker maken, laat Tess Brigham weten. Zelfs als deze fantasie ietwat onrealistisch is. ‘Je wilt niet altijd in fantasieland leven, maar het is gezond om op een positieve en opbeurende manier over de toekomst na te denken,’ legt ze uit. ‘Als je je constant zorgen maakt en je zorgen maakt over wat er mis gaat, zal je huidige leven alleen maar hopeloos aanvoelen.’

Dit zijn de meest voorkomende fantasieën, en dít zeggen ze over jou. ‘Ik wil mijn oma knuffelen zonder me zorgen te maken.’ Dit betekent volgens Brigham dat je hunkert naar een diepere connectie met de mensen om je heen, en dat je toe bent aan het voelen van meer liefde. Herken je dit? Probeer dan juist ook nú de band met je dierbaren te versterken, door vaker te bellen, samen te wandelen of FaceTime net wat vaker aan te slingeren.

Dit betekent volgens Brigham dat je hunkert naar een diepere connectie met de mensen om je heen, en dat je toe bent aan het voelen van meer liefde. Herken je dit? Probeer dan juist ook nú de band met je dierbaren te versterken, door vaker te bellen, samen te wandelen of FaceTime net wat vaker aan te slingeren. ‘Ik wil in een drukke kroeg staan en me niet irriteren aan de drukte zoals ik dat voorheen deed.’ In deze fantasie ben je zo gelukkig als alles voorbij is dat je niet meer klaagt over de kleine vervelende dingen die andere mensen doen en neem de kleine mooie momenten nooit meer voor lief. Dit betekent volgens Brigham dat je toe bent aan vertrouwdheid, en wat onzeker en onwennig door het leven gaat momenteel.

In deze fantasie ben je zo gelukkig als alles voorbij is dat je niet meer klaagt over de kleine vervelende dingen die andere mensen doen en neem de kleine mooie momenten nooit meer voor lief. Dit betekent volgens Brigham dat je toe bent aan vertrouwdheid, en wat onzeker en onwennig door het leven gaat momenteel. ‘Ik wil een spa-dagje met vriendinnen doen en alleen maar huilen.’ De tol van de pandemie voor onze geestelijke gezondheid is hoog. Deze persoon heeft geen puf meer om voor anderen te zorgen, zegt Brigham. ‘Een fantasie als deze spreekt tot de emotionele arbeid die we allemaal in deze tijd op ons nemen. Het gaat erom iemand anders nodig te hebben om onze gevoelens en emoties te dragen, ook al is het maar voor een dag.’



