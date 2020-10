Onzekere tijden of niet: omgaan met een partner die depressief is, is niet eenvoudig. Daar kun je ook nog de stress die komt kijken bij een pandemie bij optellen.

Misschien heeft je partner onlangs wel een zwaar Covid19-gerelateerd verlies te verwerken gekregen. Of is hij zijn baan verloren, heeft hij een onderneming die door zwaar weer gaat en gaat hij gebukt onder financiële onzekerheid. Ook de onzekerheid van hoe dit gaat aflopen en het misschien niet zien van familieleden kunnen zwaar drukken op jouw en zijn mentale gezondheid.

Los van alle bovengenoemde factoren, is het logisch dat je je somber voelt wanneer het niet lekker gaat met je partner. Omdat veel mensen nu vanuit huis werken, kun je zelf ook niet makkelijk even ontsnappen. Alles bij elkaar is dat nogal veel. Het is belangrijk dat je je eigen (mentale) gezondheid voorop zet. Alleen dan kun je een partner die depressief is of depressieve klachten heeft echt helpen.

Proactief zijn

Geniet hij opeens niet meer van dingen die hij anders altijd leuk vond? Door daar op te letten, kun je proactief in plaats van reactief reageren. Leg op tafel wat je is opgevallen, maar doe het bedachtzaam en met compassie. Alleen al vragen wat er scheelt of vragen wat je kunt doen, opent het gesprek. Een harmonieuze thuisbasis en een dagelijkse routine helpen iemand die niet goed in z’n vel zit enorm. Probeer iets te doen wat de stress verlicht; bijvoorbeeld iedere dag na het eten een wandelingetje maken.

Er voor je partner zijn betekent trouwens niet dat hij iedere hersenspinsel met je hoeft te delen. Je kunt er ook zijn door samen een film te kijken of een ijsje te halen. Vermoed je dat er meer aan de hand is dan een dip en ben je bang dat je partner zichzelf beschadigt? Neem dan altijd een professional in de arm.

Eigen grenzen bewaken

Een schouder zijn om op te huilen (kom er maar in, Guus), kan z’n tol eisen. Het is belangrijk dat je partner zich veilig bij je voelt om zijn verhaal te delen, maar het is ook belangrijk dat jij je grenzen aangeeft. Je bent iemands steun, maar niet zijn therapeut. Iemand die ervoor geschoold is kan met een objectief oor luisteren en ook iets van jouw last verlichten. Dat is zeker geen overbodige luxe – zeker niet als je nu ook je eigen zorgen hebt.

Dat gezegd hebbende is het natuurlijk niet makkelijk tegen je partner te zeggen dat het nu even too much is. Toch is het belangrijk dat je ook jouw behoeften onder woorden brengt. Je kunt op een respectvolle manier duidelijk maken dat je om hem geeft, maar dat het ook impact heeft op jou wanneer je ergens intensief en vaak over praat.

Een ander strategie om je eigen grenzen te bewaken is door iedere dag een moment voor jezelf te plannen. Of je nou een serie kijkt, yoga doet of een wandeling maakt: maak duidelijk dat je dit in je eentje wil doen. Daarmee stel je een duidelijke grens. Vergeet niet dat je zelf ook mensen nodig hebt om je ei kwijt te kunnen. Of je nou zelf in therapie gaat of regelmatig belt met een goede vriend(in) of een fijn familielid: een support system hebben is cruciaal.

Klusjes uitbesteden? Doen

Veel thuiszitten betekent automatisch ook meer huishoudelijke klusjes. De vaat lijkt evenals de was een never ending story en als je veel thuis bent, vallen een vieze vloer en stoffige planken nog sneller op. Als je partner worstelt met symptomen van depressie, is het niet de bedoeling dat jij dan maar al die klussen op je neemt. Je kunt zacht en begripvol voor hem zijn, maar ook vragen waar hij wél de energie voor heeft.

Maak voor jezelf een prioriteitenlijstje en begrijp dat (zeker nu) niet alles perfect hoeft. Het is oké als het aanrecht volstaat met kopjes omdat je nou eenmaal meer koffie en thee drinkt nu je thuis werkt. Kun je iets uitbesteden? De boodschappen bijvoorbeeld laten bezorgen? Doen.

Onthoud dat de pandemie niet voor altijd duurt. De extra stress die je nu misschien ervaart, gaat voorbij. Kortom: je kunt het best helpen door te luisteren, maar vooral ook door goed voor jezelf te zorgen. Take care!

