Heeft jouw partner een burn-out? Dan staan jullie voor een grote uitdaging, want een burn-out is niet makkelijk – ook niet voor de mensen in de directe omgeving. Wat kun je doen om je vriend of vriendin op een liefdevolle manier te steunen? En waar moet je voor waken?

Een partner met een burn-out kan namelijk nogal wat invloed op jullie relatie hebben. Dat beamen de specialisten van Instatera, een informatieplatform voor stress en burn-outs, die tips geven over hoe je omgaat met een partner die letterlijk ziek is van de stress.

Partner met burn-out

Als je partner een burn-out heeft, betekent dit dat hij of zij compleet is ‘opgebrand’. De klachten van een burn-out zijn zowel lichamelijk als mentaal. Zo heeft je partner niet alleen veel last van stress, maar hij of zij voelt zich ook extreem moe, neerslachtig en lusteloos. Het is zelfs mogelijk om depressieve gevoelens ervaren. Alle symptomen van een burn-out vind je hier. Met een burn-out is het niet meer mogelijk om te werken. En dus zit je partner thuis om te werken aan het herstelproces.

Tips om je partner te steunen

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: het herstel van je partner is niet jouw verantwoordelijkheid. Hij of zij moet door het proces van een burn-out heen. Het enige wat jij kunt doen, is er voor hem of haar zijn. Maar hoe steun je jouw partner het beste? Deze tips van de burn-out specialisten van Instatera helpen je daarbij.

1. Neem de klachten serieus

Misschien obvious, maar neem de klachten waar je partner mee dealt, serieus. Niets is frustrerender dan niet geloofd worden of het gevoel krijgen dat je je aanstelt – al helemaal als dit komt van de persoon van wie je het meeste houdt. Maak de situatie ook niet luchtiger dan ‘ie is. Zeg dus niet dingen als ‘het komt wel goed’ of ‘straks voel je je wel weer beter’, want dat geeft je partner het idee dat je de klachten onderschat en hem of haar niet begrijpt.

2. Lees je in

Daarnaast is het belangrijk om je te verdiepen in het onderwerp. Wat houdt het hebben van een burn-out in? Welke klachten komen er voor? Hoe voelt iemand met een burn-out zich en wat maakt deze persoon door? Daardoor begrijp je beter wat een burn-out precies is en wat voor impact het kan hebben. Dan begrijp je je partner óók beter.

3. Wees een luisterend oor

Grote kans dat je partner zich het meest comfortabel en veilig voelt bij jou. Geef hem of haar de ruimte om zijn of haar hart te luchten en soms letterlijk even bij je uit te huilen. Probeer niet te (ver)oordelen, geef niet te veel goedbedoelde adviezen en steun je partner onvoorwaardelijk, ook al is hij of zij even niet voor rede vatbaar.

4. Maak tijd vrij

Als je een partner met een burn-out hebt, is het van belang dat hij of zij voldoende rust neemt om te kunnen herstellen. Zet een streep door gezamenlijke activiteiten die veel energie kosten. Probeer ook het leven thuis hier en daar iets makkelijker te maken voor je partner door bijvoorbeeld een aantal huishoudelijke taken over te nemen. Maak daarnaast tijd vrij om samen leuke en ontspannende dingen te doen (bij voorkeur buitenshuis).

5. Heb geduld

Het herstellen van een burn-out is een tijdrovend proces met vallen en opstaan. Je partner steunen doe je dus vooral door geduld te hebben en hem of haar te helpen waar mogelijk. Dat kan soms moeilijk zijn, vooral als je partner depressieve gevoelens ervaart.

6. Denk ook aan jezelf

En dan, last but not least: vergeet niet om óók aan jezelf te denken. De situatie van je partner legt namelijk ook veel druk op jou. Mocht het je even te veel worden, praat erover of neem contact op met een therapeut.

Bron: Instatera | Beeld: Getty Images