Period power: zo laat je je menstruatie in je voordeel werken

Je menstruatie omarmen, het klinkt wat zweverig. Toch hoeft die periode van de maand niet alleen maar kommer en kwel te zijn. Schrijfster Maisie Hill pleit voor een knap staaltje omdenken: wat als vrouwen hun menstruatie in hun voordeel gebruiken?

Een van de meest indrukwekkende boeken die ik ooit gelezen heb, is De Macht van Naomi Alderman. In dat boek worden verschillende meisjes wereldwijd opeens wakker met een nieuwe ‘superkracht’, waardoor ze sterker zijn dan mannen. Ineens beseft iedere man op aarde dat hij de macht niet meer in handen heeft. Die manier van omdenken was iets waar ik nog niet eerder over had nagedacht: hoe zou de wereld eruit zien als vrouwen sterker zijn dan mannen? Bij het lezen over De Cyclus Strategie van Maisie Hill kreeg ik een soortgelijk gevoel. Wat als vrouwen hun menstruatie niet in hun nadeel, maar in hun vóórdeel zouden laten werken?

Al sinds mijn eerste ongesteldheid benader ik mijn menstruatie als een last. Waarom moeten vrouwen minimaal een week per maand gebukt gaan onder zoiets onaantastbaar als hormonen, terwijl mannen staand kunnen plassen en nergens last van hebben? Schrijfster Maisie Hill vindt het ironisch dat we die hele cyclus als een ‘ongemak’ zien. ‘Want ongesteld zijn is een teken van een gezond voortplantingsstelsel,’ legt ze uit in haar boek. Je bent niet gek, je lichaam doorloopt een cyclus die onze energie, ons humeur én ons gedrag verandert – en dat is hartstikke normaal.

Menstrueren kun je leren

Het is alleen jammer dat we er zo weinig van weten, zegt Hill. En gek is het ook wel: de helft van de wereld kampt met deze cyclus, en toch is er zelden iemand in een boek, film of serie ongesteld. Want: menstrueren is onzichtbaar omdat we het zorgvuldig verstoppen. Misschien heeft het feit dat het mannenlichaam eeuwenlang de norm was voor de geneeskunde er ook iets mee te maken… Hill’s belangrijkste boodschap: als we hier meer van zouden weten, zouden we onze cyclus waarschijnlijk wél omarmen.

Maisie Hill: “De eb en vloed van je hormonen heeft invloed op je dagelijks leven. Je energie, humeur, eetlust, slaap, zin in seks, creativiteit, ­productiviteit, concentratievermogen, ­interesse in socializen en behoefte aan beweging en rust worden allemaal beïnvloed door waar je je in je cyclus bevindt. Je kan die hormonen gebruiken om vooruitgang te boeken in je relaties, gezondheid en zelfs je carrière.”

Kennis is macht

Wacht even, vooruitgang boeken tíjdens (het dieptepunt van) je cyclus? Dat klinkt bijna mooier dan hakuna matata en hokus pokus pilatus pas. Toch maakt Maisie Hill haar boodschap aantrekkelijk en concreet: wie zijn cyclus doorgrondt en zich bewust wordt van de superkrachten en de valkuilen van hormonen, kan ze inzetten in plaats van er slachtoffer van te worden. En als ik iets van dat andere boek De Macht heb geleerd, is het dat wanneer je dingen omdraait – en omdenkt – er een hele nieuwe wereld voor je opengaat.

De Cyclus Strategie – vier seizoenen

Maar hóe doe je dat? Dat is waar Maisie Hill haar grijpbare Cyclus Strategie toepast. Ze splitst de belangrijkste fases van onze cyclus op in seizoenen: winter, lente, zomer, herfst.

Om even een kort lesje biologie erin te fietsen: de belangrijkste fases in onze cyclus zijn de menstruatie en de ovulatie of eisprong. Je cyclus start officieel op de eerste dag van je menstruatie. Die eerste fase loopt tot aan je ovulatie – je eisprong – en heet de folliculaire fase. Oftewel: dit is de fase waarin je eicel rijpt.

Maar hey, er komt natuurlijk een moment dat de eicel rijp is en uit haar follikel barst. Als het ware jumped je eicel in het diepe en tada: de ovulatie vindt plaats! Als je cyclus 28 dagen telt, vindt deze eisprong vaak op de veertiende dag plaats. De sprong in het diepe betekent tevens het startschot van de luteale fase. Ook deze fase duurt 14 dagen en eindigt wanneer je menstruatie begint.

Maisie Hill vergelijkt de verschillende fasen met de vier seizoenen, waarbij ieder seizoen zijn charme en zijn nukken heeft. ‘Door in harmonie te zijn met je ­innerlijke seizoen heb je vrede met waar je bent in je cyclus en ben je je meer bewust van wat speelt. Daarom is het zo belangrijk om je cyclus bij te houden. Het is de beste zelfzorg die je jezelf kan schenken. Zo kan je niet alleen je agenda eromheen plannen, maar leer je ook je lichaam lezen.’

Meten is weten

Je lichaam lezen en weten waar je aan toe bent klinkt mij, als vrouw, als muziek in de oren. Want nogmaals: kennis is kracht en ik wil mijn superkrachten eens in mijn voordeel gebruiken. Maisie Hill zweert daarom bij het maken van notities, met als belangrijkste speerpunt: weten wanneer je ovuleert. Houd je cyclus minimaal twee maanden (dagelijks) nauwkeurig bij en er gaat een wereld voor je open. Er zijn verschillende manieren om je cyclus bij te houden:

Via een app: Period Tracker, Flo Tracker (mijn persoonlijke favoriet), Clover Calendar

Iedere ochtend je lichaamstemperatuur meten (nog voor je opstaat even meten, meteen na je ovulatie stijgt je temperatuur met 0,2 °C of meer.)

Via een cycle tracking kit of een eigen notitieboek of spreadsheet

En wees niet zuinig met het noteren van details: van je energielevel en humeur, tot de hoeveelheid afscheiding en puistjes. “Hoe meer data je verzamelt, hoe beter je patronen kan spotten. Zo leer je waar je pieken en dalen zitten”, aldus Hill. Zodra je je cyclus gaat herkennen, gaat het feestje pas echt beginnen. Je kunt nu anticiperen op ieder ‘seizoennetje’, zoals je ook je regenjas van de kapstok haalt zodra de herfst begint.

De winter (= menstruatie)

Je menstruatie is de winterperiode van je cyclus. En wat doen we graag in de winter? We keren naar binnen, cocoonen en schakelen terug naar spaarstand. Je voelt je zoals een klassieke winterdip: moe, emotioneel kwetsbaar en elke fysieke inspanning voelt zwaar. “Maak ruimte en vul die met activiteiten die jou ondersteunen of laat je agenda bewust leeg. Leer vertrouwen op je instinct terwijl je menstrueert.”

Voordeel van de winter: Doordat je naar binnen keert, is dit het moment voor de grote inzichten. Er komen oplossingen op je af, maar om die te horen, heb je ruimte en stilte nodig.

Tip van de schrijfster: “Hou in de gaten waar je naartoe getrokken wordt tijdens je menstruatie. Maak notities en sta er een tijdje bij stil. Je hoeft je leven niet van de ene dag op de andere overhoop te gooien, maar je kan die ideeën over jouw roepingen wel overpeinzen. Leer vertrouwen op de instincten die je hebt terwijl je bloedt, ze hebben een kracht in zich die de wereld nodig heeft.”

De lente (= preovulatiefase)

Kriebels, happy feelings en oestrogeen! Dat is de lente, de periode waarin je eiblaasje zich ontwikkelt en klaar maakt voor de ovulatie. Kortom: een seizoen vol mogelijkheden.

Voordeel van de lente: Je bent enthousiast, sociaal, creatief, je hebt meer zin in seks en je gezicht wordt symmetrischer.

Tip van de schrijfster: “Sta jezelf toe om nieuwsgierig te zijn en op ontdekking te gaan. Dit is het moment om iets totaal nieuws te proberen, je kans om met een nieuwe gewoonte te starten.”

De zomer (= rond je menstruatie)

Bijna vind je eisprong plaats, dus niet zo gek dat je hormonen willen dat je gaat vrijen. Daarom steken je hormonen de koppen bij elkaar en helpen ze je een handje. Je voelt je goed, bent zelfverzekerd en het lijkt alsof je iedere dag wel een good hair day hebt.

Voordeel van de zomer: all of the above.

Tip van de schrijfster: “Alsof het universum aan je kant staat. Alles en iedereen die je nodig hebt om het leven naar een hoger niveau te brengen, voelt zich tot je aangetrokken.” Ga dus vooral voor die seks, die nieuwe cursus en nieuw avontuur. Maar let op, de herfst komt eraan en die moet je niet te vol plannen.

Herfst (=premenstruatie, de week voor je ongesteld wordt)

De overgang van zomer naar herfst, de premenstruatie, valt ons zwaar. Weten op welke dag je die klap mag verwachten, is op zich al reden genoeg om je cyclus bij te houden. Hallo somberheid, doei Beyoncé feelings.

Voordeel van de herfst: De herfst is zwaar, volwassen en serieus. Maar gelukkig heeft dit seizoen ook een functie. Je kunt nu de diepte ingaan en je volop concentreren. Je blik is gefocust en je geeft is helder. Dat maakt je menstruatie het moment voor grote inzichten, want dan is je intuïtie op haar sterkst.

Tip van de schrijfster: “Door het kantelmoment te voorspellen, kan je de meltdown en ellende omzetten in compassie en waardigheid.”

De Macht

In De Macht van Naomi Alderman ontdekken vrouwen overal ter wereld dat zij de kracht bezitten. Met de minste vingerbeweging kunnen ze folterende pijnen veroorzaken, en zelfs doden. Ineens beseft iedere man op aarde dat hij de macht niet meer in handen heeft. De Dag van de Meisjes is aangebroken – maar waar houdt het op?

The Guardian noemde het boek een ‘grote, onweerstaanbare en wereldomvattende thriller’ en The Times omschreef De Macht als ‘een fascinerende kijk op hoe de wereld zou kunnen zijn als na duizenden jaren van seksisme de rollen werden omgedraaid.’ In 2017 tipte Barack Obama het boek in zijn jaarlijkse boekenlijstje.

