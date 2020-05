Deze persoonlijkheidstest vertelt je wat je écht wil in het leven

Heb jij jezelf tijdens de intelligente lockdown beter leren kennen? Doe daar dan nog een schepje bovenop en maak een persoonlijkheidstest. Zo’n test helpt je meer inzicht in jezelf te krijgen.

En dat is handig, want hierdoor kun je erachter komen welk werk bij jou past. Want wist je dat maar liefst 80 procent (!) van de mensen eigenlijk helemaal niet weet wat hij of zij wil in het leven? We zijn geneigd om te denken dat we de enige zijn die niet weet ‘ie wil. Maar nee hoor, meer mensen hebben daar last van.

Om die reden zijn persoonlijkheidstesten populair. Een goede persoonlijkheidstest kan verhelderend werken, maar dan moet ‘ie dus wel goed zijn (er dwalen ook genoeg minder goede testen rond op het web). Een van de betere testen is de Jung-persoonlijkheidstest.

Jung Typology Test

Bij deze test worden mensen in 16 verschillende persoonlijkheidstypen ingedeeld. De Jung Typology Test is gebaseerd op het persoonlijkheidsmodel van de Zwitserse psychiater Carl Gustav Jung. In 1921 publiceerde Jung een boek met de titel Psychologische typen, waarin hij de 16 verschillende types benoemde en uitlichtte. Inmiddels is het één van ‘s werelds meest gevestigde en gerespecteerde modellen voor persoonlijkheid en gedrag.

Coaching

De test is niet alleen in de psychologie een populair model, het wordt ook door veel organisaties en coaching bureaus gebruikt. Door deze test te doen krijg je meer inzicht in wie je bent, wat jouw voorkeuren zijn en wat jouw sterktes en zwaktes zijn. Aan de hand daarvan kom je erachter wat het beste bij je past als het gaat om werk of opleiding.

Let’s get tested

Er zijn verschillende gratis versies op het internet van de Jung persoonlijkheidstest te vinden. Deze van Humanmetrics bijvoorbeeld. Hierbij beantwoord je 64 stellingen op een schaal van heel erg waar tot heel erg niet waar.

Maak je de test liever in het Nederlands? Op 123test.nl beantwoord je 28 vragen waar je uit twee antwoorden kan kiezen. Bij beide tests wordt je vervolgens ingedeeld in het Jung-typologiemodel. Succes!