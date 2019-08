Urenlang wakker door piekeren? Probeer dan dit trucje

Niets zo vervelend dan doodmoe zijn, maar dan nog uren wakker te liggen door te piekeren. We gaven al eerder tips om je gedachten op een rijtje te zetten, maar dit trucje is helemaal handig.

Want we beloven je: doe dit en binnen een paar minuten ben je echt naar dromenland. Klinkt goed, toch? Je hoeft er ook niet voor uit bed voor bijvoorbeeld pen en papier, maar kan gewoon lekker blijven liggen.

Fijne plek

Probeer namelijk eens het volgende: loop in gedachten door een plek waar jij je volledig op je gemak voelt. Dit kan je ouderlijk huis zijn, maar het gaat er vooral om dat jij je fijn voelt. Ga iedere ruimte in en probeer daarbij de sfeer en de geur tot in de details helemaal in je op te nemen.

Herinneren

Waarom werkt dit? Je bent daardoor heel erg bezig met je dingen herinneren die in de verschillende kamers stonden. Hingen er bijvoorbeeld bepaalde posters of waar stond je geweldige lavalamp? Je hoofd vult zich met fijne gedachten, waardoor je op dat moment niet meer kunt denken aan piekeren. Goed om een keer te proberen!

Bron: Libelle | Beeld: iStock