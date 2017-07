Hoe hilarisch: er bestaat dus een heus piemelpark

Nog geen vakantiebestemming voor deze zomer én dol op piemels? Wellicht is Zuid-Korea dan iets voor jou. Daar staat namelijk een heus piemelpark. Ja, echt.

Het Haesindang Park vlakbij de plaats Samcheok in Zuid-Korea staat vol met gigantische penissen. Levensgrote staande piemels, hangende geslachtsdelen, maar ook kanonnen in de vorm van een pielemuis en levensgrote penissen waar je – als je wilt – op kan gaan zitten voor een toeristische kiekje. Hoe hilarisch.

Het verhaal achter het penispark is echter niet zo hilarisch en best wel tragisch. De legende gaat dat een jonge bruid, die nog maagd was, verdronk in de zee en er vervolgens geen vis meer te vangen was. De vissen bleven weg totdat een visser klaarkwam in de zee. Om te zorgen dat niet iedere visser zich zou gaan bevredigen in de zee, besloot het dorp om het piemelpark op te richten. Het idee was om daarmee een offer aan de zee te brengen.

