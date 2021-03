De pil is nog steeds een van de meeste gebruikte voorbehoedsmiddelen door meisjes en vrouwen. Ook schrijven huisartsen het geregeld voor als middel tegen heftige krampen of huidproblemen. Onderzoek toont echter dat veel vrouwen ernstige bij-effecten krijgen. En dus rijst de vraag: moeten we de pil nog wel zomaar slikken?

Enkele maanden geleden is de Nederlandse richtlijn voor het pilgebruik van tieners veranderd. Dit komt omdat de gemelde bijwerkingen mogelijk levenslang kunnen aanhouden omdat hersenen van tieners nog niet volgroeid zijn.

Nieuwe kijk op de pil

Wanneer de pil vooral wordt ingezet om menstruatieklachten te bestrijden wordt daarom nu eerder pijnstilling geadviseerd. Daarnaast gaan huisartsen meer aandacht besteden aan de bij-effecten van de pil bij volwassen vrouwen. Niet alleen de advisering rondom de pil verandert, maar allerlei medisch onderzoek naar vrouwen leidt momenteel tot nieuwe inzichten.

Cyclus onder de loep

De laatste jaren is er ook een andere manier van omgaan met het vrouwelijk lichaam en haar cyclus opgedoken. Leven naar je cyclus, waarin je iedere week luistert naar je lichaam en je levensstijl daarop aanpast, maakt bijvoorbeeld een opmars. Maar hoe staat er er nou eigenlijk voor met de laatste onderzoeken, en welke trends of ontwikkelingen kunnen we nog meer verwachten?

Online debat bijwonen

Deze vragen en onderwerpen worden woensdag 31 maart uitgebreid besproken tijdens het online debat in het Denkcafé: nieuwe medische tips voor vrouwen. Onder andere VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen, zelfstandig onderzoeker in gender- en mediastudies Linda Duits en gynaecoloog OLVG Amsterdam en voorzitter van landelijke stuurgroep Women’s Health Dorenda van Dijken schuiven aan.

