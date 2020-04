Planten tegen eenzaamheid: waarom je groene vrienden hulp bieden deze periode

Nu we in week zoveel zitten van de sociale isolatie, kan eenzaamheid op de loer liggen. De mentale gevolgen die je kunt ondervinden door deze crisis zijn dan ook niet mis. Er zijn verschillende manieren om hier beter mee om te leren gaan, maar wist je dat planten ook weleens hulp zouden kunnen bieden?

Lees ook:

Geen groene vingers? Dit kan je planten nog redden

Natuurlijk is het niet dé oplossing die eenzaamheid volledig weg kan nemen, want planten praten nu eenmaal niet terug, kunnen je geen knuffel geven en ook geen kop thee voor je zetten. Toch worden planten wel degelijk voorgeschreven als medicijn, en wel in het Verenigd Koninkrijk.

Planten tegen eenzaamheid

Een dokter uit Manchester zou namelijk planten, bloemen en kruiden aan zijn patiënten meegeven (vóór de hele lockdown), om zo eenzame gevoelens te verminderen. En werkt het? Nou, een collega van hem, Phillipa James, verklaart: ‘Ik heb gezien hoe onze patiënten zich in de tuin ontspanden en wat het voor ze doet.’ Ja, dus.

Stress

Augusta Ward, de medische secretaresse van de praktijk, legt uit aan Metro: ‘De planten die we mensen geven zijn voornamelijk kruiden – dingen als citroenmelisse en kattenkruid – die allemaal opmerkelijke eigenschappen hebben.’ Ze vervolgt: ‘Iets hebben om voor te zorgen heeft zoveel voordelen voor mensen, vooral voor degenen die misschien geen tuin hebben of huisdieren kunnen hebben.’

Nieuwe hobby

Het zorgende aspect zou dus voordelig zijn voor de mentale gezondheid en daarnaast is het ook een manier om nieuwe vrienden te maken (al is het nu misschien slechts virtueel) en misschien zelfs een nieuwe hobby te leren. Want of het nu een moestuin is of je urban jungle in huis, het zorgen voor je platen kan een hele dagtaak zijn. En hoe leuk is het om uiteindelijk stekjes weg te geven van jouw planten of een maaltijd te maken uit eigen tuin?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle | Beeld: Istock