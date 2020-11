Schop die bladeren: dit is waarom het zo lekker is om in plassen te stampen

Je neemt een grote aanloop en maakt je klaar om vol overgave met je regenlaarzen in de plassen te stampen. Als kind al hartstikke leuk, maar ook als volwassen is het soms best lekker om nog tegen bladeren aan te schoppen. Waarom is dat eigenlijk?

Voor kleine kinderen ligt de aantrekkingskracht van die plas vooral in het feit dat het een hele nieuwe wereld is. Er is een hoop dat ze nog kunnen ontdekken, aldus hoogleraar psychologie Siu-Lan Tan. Verschillende zintuigen worden geprikkeld op deze manier en ja, het is ook best lekker om te kijken wat harder stampen doet met het water.

Plassen stampen

Schop tegen een hoopje bladeren en er gebeurt heel wat: de helft dwarrelt weg en een gedeelte blijft stug liggen. De verandering van vorm kan ook nog een reden zijn voor de aantrekkingskracht. Carolien Riefe, hoogleraar ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Leiden, legt uit: ‘Die grilligheid nodigt uit tot actie en bewegen. Je weet niet precies hoe een plas en een berg bladeren reageren als je erin springt. Dat maakt het spannend. Je creëert steeds iets nieuws en anders en daarom blijft het leuk.’

Bah bah

Toch zijn niet alle kinderen een even groot fan van deze modderige bende. ‘Er zijn ook kinderen die graag alles op orde willen hebben en er niet van houden om vies of nat te worden’, verklaart Riefe. Maar: ‘Kinderen hebben gevoel voor schoonheid. Ze kunnen zwaar onder de indruk zijn van de pracht van water dat glinstert in het zonlicht, of al die verschillende tinten in een berg herfstbladeren.’

All grown up

En ja, dat is ook precies waarom je nu nog steeds die neiging voelt. Helemaal afgeleid door de vallende bladeren? Dat is dus niet gek, maar noemen wetenschappers ook wel een ‘zachte fascinatie’ voor de natuur. En kwam je als klein kind al vaak in het bos, dan zul je er vandaag de dag ook meer energie uithalen. Dat blijkt uit een studie van onder meer landschapsonderzoekers van het Edinburgh College of Art in 2007.

Herinneringen

Wanneer je nu dus een stevige wandeling maakt, zullen de goede herinneringen van vroeger terug komen. Zonder zorgen door de plassen rennen, bladeren schoppen: als je dat destijds leuk vond, zul je daar nog steeds een goed gevoel aan overhouden. Ook geur is daarbij belangrijk, omdat bijvoorbeeld die typische bosodeur sterke flashbacks kunnen oproepen. Waarom is dat? Nou, omdat je hersengebied die deze lekkere lucht verwerkt ook innige connecties heeft met gebieden die juist emoties en herinneringen kunnen losmaken. Dus hop, ga in die plassen stampen en schop tegen bladeren aan: je hoeft je heus niet te schamen.

Bron: Quest | Beeld: iStock