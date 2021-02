Schaamhaar. Het is nou niet echt een topic waar je snel over praat aan de keukentafel tijdens het avondeten, maar toch is het de normaalste zaak van de wereld. Laat jij een bosje staan, scheer je de boel er compleet af of ga je voor de zogenoemde landingsbaan?

Wij van VIVA zijn heel erg benieuwd hoe het er met de voortuintjes van onze lezers voor staat. Daarom hebben we een enquete gemaakt met vragen die gaan over de stand van zaken van je schaamhaar. Wil jij je mening geven? Vul dan de vragen van dit briljante poezenonderzoek in. Dit is ze gepiept, en geeft niet alleen ons maar ook jou inzicht in hoe anderen de boel down there het liefst dragen.

En geef maar toe, da’s stiekem best interessant, non?

De resultaten van dit onderzoek zijn vertrouwelijk en jouw gegevens worden anoniem verwerkt. Alleen op totaalniveau wordt er naar de resultaten gekeken.

