Zelfliefde. Oprecht houden van jezelf. Het is makkelijker gezegd dan gedaan. Sterker nog, misschien is zelfliefde wel het langstlopende, uitdagendste project van je leven. Immers, het gemene stemmetje in je hoofd klinkt altijd luider dan het lieve stemmetje. Hoe snoer je die venijnige, kritische stem de mond?

De eerste stap naar zelfliefde is vrij simpel: je moet het principe van houden van jezelf begrijpen.

Je vierjarige nichtje

Stel je voor dat je vierjarige nichtje bezig is met leren fietsen. Jij gaat met haar mee de straat op, zet haar op de fiets en geeft aanwijzingen. Ze tilt haar voetjes van de grond, zet af, maar maakt niet genoeg snelheid en valt om. Dan ren jij naar haar toe en roep je: ‘Verdomme, stomme kut, doe nou toch eens je best!’ Toch?

Nee natuurlijk niet. Je rent op je kleine, schattige nichtje af, raapt haar op en de kans is groot dat je lief en bemoedigend bent. Je vraagt of ze oké is, zegt dat het niet uitmaakt dat ze is gevallen en je moedigt aan om het gewoon nog een keer te proberen.

Maar als je zélf degene bent die valt, ben je lang niet zo begripvol en toeschietelijk. Dan spreek je jezelf streng, kritisch en negatief toe. Met termen als ‘stomme kut’ en ‘doe nou toch eens je best’.

Zelfliefde

Dat brengt ons bij de betekenis van zelfliefde: van jezelf houden zoals je van je beste vriend of vriendin – of kleine nichtje – houdt. Je bent je bewust van haar/zijn gebreken, en je waardeert hoe die imperfecties de persoon maken waar je om geeft, de persoon die je vertrouwt en die je steunt. Keer al dat mededogen, vergeving en begrip naar binnen en je houdt van jezelf.

Zelfliefde betekent dat je je sterke punten, je zwakke punten en alles daartussenin accepteert. Als je zelfliefde hebt, kun je je fouten erkennen en eraan werken. Je fouten proberen te veranderen of goed te maken, maar vergeef je jezelf ook in plaats van stil te staan bij je tekortkomingen.

Negatieve invloed

En misschien overbodig om te zeggen: een gebrek aan zelfliefde kan je welzijn negatief beïnvloeden. Een laag zelfbeeld kan leiden tot een depressie en een slechtere mentale en fysieke gezondheid in het algemeen. Het is eigenlijk heel simpel: zelfliefde vermindert je lijden. Het zorgt ervoor dat je jezelf op moeilijke momenten kan troosten en kan kalmeren. Wanneer je iets probeert en het mislukt, maakt het niet uit en probeer je het gewoon nog een keer. Zoals je nichtje van vier ook zou doen.

Maar goed, zelfliefde is makkelijker gezegd dan gedaan. Meer van jezelf houden kan al door hele kleine stapjes te zetten. Wij hebben er een paar voor je op een rij gezet: