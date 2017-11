Het ongemakkelijke gefrunnik van Prins Harry: ‘Het valt op omdat we een losse manier van doen van hem gewend zijn’

Maandag klonken er dan eindelijk wedding bells vanuit Kensington Palace: Prins Harry en Meghan Markle maakten namelijk hun verloving bekend. Tijdens de photo call later die dag stond de roodharige prins echter erg ongemakkelijk naast zijn kersverse verloofde. Zijn rechterhand hield hij tussen de knopen van zijn jasje en hij friemelde en frunnikte wat af. Wij belden met Frank van Marwijk, lichaamstaalexpert en auteur van het boek Lichaamstaal – alles wat je moet weten om mensen beter te begrijpen en te beïnvloeden om erachter te komen of (en wat) dat betekent.

We bléven ernaar kijken: Harry die tijdens het fotomoment ongemakkelijk aan zijn jasje friemelt. Betekent het iets? En zo ja, wat? Frank beaamt dat de houding van de prins vreemd is. ‘Tijdens het fotomoment kijkt hij naar de grond, friemelt hij aan zijn jasje en aan zijn knopen en lijkt hij er erg mee bezig of hij en Meghan wel op de juiste stoeptegel staan,’ zegt Frank. ‘Hij lacht, maar onnatuurlijk. Hij twijfelt of hij iets inhoudelijks gaat zeggen over de verloving. Nee, zijn mimiek is niet heel ontspannen. Het lijkt ook alsof Harry vooral kijkt of zíj het goed doet, maar Meghan oogt juist heel relaxed.’

Frank heeft wel een verklaring voor de houding van Harry: ‘Als we gespannen zijn, bijvoorbeeld wanneer we in het openbaar spreken, dragen we onze handen vaak naar elkaar toe. Harry kan zijn handen niet bij elkaar dragen, omdat hij natuurlijk zijn ene arm om Meghan heen heeft. Het is een beetje lullig om z’n andere arm te laten hangen, en hij kan ‘m ook moeilijk in zijn broekzak doen. Hij heeft een hand die ergens heen moet, dus kiest hij voor zijn jasje. Hoewel hij zijn hand op zich op een normale hoogte houdt, duidt het friemelen op een hoge gespannenheid.’

Frank staat van de houding van de verloofde prins te kijken. ‘Nervositeit zou die hand kunnen verklaren. Maar omdat Prins Harry iemand is die heel bekend is met de media en van wie we een losse manier van doen gewend zijn, valt het op,’ zegt Frank. ‘Met zijn niveau en ervaring verwacht je het niet. Maar goed, met zoiets groots als deze verloving kijkt natuurlijk wel de hele wereld mee.’

Napoleon

Dat iemand zijn hand tussen de knopen van zijn jasje houdt, is niet iets wat we vaak zien. Toch is er volgens Frank nog een bekend persoon die hierom bekend staat: Napoleon. ‘Napoleon werd altijd met zijn hand in zijn jasje afgebeeld. Het aparte is alleen: het is voor ons typisch Napoleon, maar in het echt liep hij er helemaal niet zo bij. Hij wilde zo afgeschilderd worden, waarschijnlijk omdat het een bepaalde status uitstraalt.’

Prins Charles

Prins Harry is niet de enige van de Britse koninklijke familie die zo’n soort trekje heeft. ‘Zijn vader Charles heeft het met de knoopjes van zijn mouw, daar friemelt hij altijd aan,’ vertelt Frank. ‘De een vouwt zijn handen in elkaar, de ander houdt zijn handen op zijn borst en Charles zit aan zijn mouw, dat is bijna stereotyperend voor hem.’

Hand in hand

Wanneer het verliefde paar weer wegloopt, hebben ze elkaars handen vast. Ziet Frank daar nog iets opvallends? ‘Over hand in hand lopen kan je een heel boek schrijven,’ zegt de lichaamstaalexpert. ‘Sommigen zeggen dat de lengte van de personen bepaalt wie zijn of haar hand voorheeft, maar in praktijk heeft bijna altijd de man zijn hand voor. Dat heeft niet alleen met macht te maken, maar ook met controle; de man kan zo zijn vrouw beschermen.’ Tijdens het fotomoment zie je ook dat Meghan haar hand op Harry’s hand legt. ‘Dat wil zeggen: wij horen bij elkaar.’

