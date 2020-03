Prioriteiten bepalen doe je zo: stel jezelf de volgende vragen

Soms zie je door de bomen het bos niet meer en begin je maar aan kleine taken om in ieder geval íets gedaan te krijgen. Het gevolg? Die belangrijke opdracht wordt een ondergeschoven kindje. Door jezelf de volgende vragen te stellen lukt het je wél om prioriteiten te bepalen.

Lees ook:

Vergeet het to-do lijstje: het to-be lijstje is wat je wil maken

En daarbij voert een belangrijke question de boventoon. Namelijk: ‘Moet ik dit nu doen?’ Door jezelf deze vraag op verschillende manieren te stellen, kom je erachter wat écht moet gebeuren die dag en wat nog wel even kan wachten. Om te beginnen met ‘Moet ik dit nu doen?’ De nadruk ligt hierbij op de actie die je moet uitvoeren. Stort de wereld in als je even de boel de boel laat of valt het allemaal wel mee? Is dat laatste het geval, dan is het geen prioriteit.

Prioriteiten bepalen

Vervolgens leg je de nadruk op het woordje ‘moet‘ in deze vraag. Je moet nog die mail beantwoorden, je moet nog sporten vanavond en noem zo maar op. Ga bij jezelf na of het ook echt een noodzaak is of slechts een verplichting die je jezelf hebt opgelegd. De volgende stap is te gaan kijken naar het fenomeen ‘ik‘ in deze stelling. Ben jij ook echt de persoon die al deze klusjes op moet knappen of is het je collega die verzuimt?

Actie

Nu komen we bij waarom je dit artikel waarschijnlijk ging lezen: we gaan prioriteiten bepalen. Kijk aan de hand van de vorige vragen stap voor stap wat er moet gaan gebeuren. Denk vervolgens na, moet ik dit nu doen? Bestudeer hierbij ook goed of er niet alternatieven zijn die tijd kunnen besparen. Een simpele e-mail kan soms al veel oplossen, terwijl een gesprek aangaan een groot deel van je dag in beslag neemt. Als laatste neem je het aspect ‘nu‘ onder de loep. Daarmee kijk je naar de urgentie van een bepaalde taak. Ligt de deadline echt al zo dichtbij als die persoon doet geloven of valt het wel mee? Door de vraag ‘moet ik dit nu doen?’ dus op verschillende manieren te stellen, kun je goed je prioriteiten bepalen.