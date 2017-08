Deze prosecco-badschuim maakt je douchebeurt nog beter

Na zulke regenachtige dagen als deze gaat er niets boven een warm bad of een lange douchesessie, toch? Houd je van prosecco, dan kan je geluk helemaal niet op. Er bestaat nu een douchegel met de geur van dit drankje.

Altijd al eens willen baden in prosecco, maar geen zin in een ijskoud bad? Deze douchegel slash badschuim lost het probleem voor je op. Webshop Prezzybox heeft namelijk prosecco-geurende douchegel in hun assortiment opgenomen en dat is niet de enige alcoholische drank waarvan een badproduct gemaakt is.

Naast prosecco-douchegel verkoopt Prezzybox badproducten met de geuren gin & tonic en wodka & cola. Liever een zeepblok met deze geuren? Geen zorgen, die verkopen ze ook. Gelukkig voor je huid zit er geen alcohol in de producten.

De douchegel gaat voor € 11 over de digitale toonbank, voor een zeepblok moet je € 4,95 aftikken. Bestellen doe je hier!

Een bericht gedeeld door Prezzybox (@prezzybox) op 17 Aug 2017 om 1:15 PDT

Bron Pretty 52 | Beeld iStock, Instagram