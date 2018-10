Pssst, het is vandaag volle maan en dit is wat het betekent

Vandaag om 18:47:34 uur is het zover: dan is de maan van oktober 2018 officieel vol. En we weten, bij een volle maan hangt er altijd iets raars in de lucht. Maar wat? Welnu, voor ieder sterrenbeeld geldt hetzelfde: er is opruimwoede op komst.

Winter is coming

Bevonden we ons bij de vorige volle maan nog in een weelderig groen wonderland, nu kijken we uit over een roestig gouden landschap. De geelgekleurde bladeren vallen van de bomen en bij elk blad dat van een tak valt, is het duidelijk: winter is coming. De maan staat in het teken van Stier en dat wil wat zeggen. Het wordt donker, het wordt kouder en de stand van de maan laat ons denken dat we graag willen cocoonen. Maar de maan wil ook dat we opruimen, in je hoofd en – nu gaan we diep – in je ziel.

De maand van het jagen

Die opruimwoede lichten we graag een toe. Het heeft namelijk alles te maken met de overgang van het seizoen. Spraken we in september nog van een ‘oogstmaand,’ nu de gewassen zijn geoogst en uit de grond zijn geplukt, brengt oktober ons de maand van het jagen. De velden krijgen te maken met de eerste vorst en dus moeten we ons klaar maken voor het volgende seizoen. Je weet wel, dat koude seizoen waarin we ons het liefst verstoppen in coltruien, sjaals en gebreide vesten. Jup, winter dus. Vroeger – toen de koeien nog Bert heetten – zag de landbouw dit als de tijd om te jagen en te verzamelen ter voorbereiding op die strenge kou. En oké, wij leven in een wereld van luxe waarin eten gewoon thuisbezorgd kan worden, maar er zijn diepere betekenissen die we uit de oktober’s volle maan kunnen putten.

Happy hunting

Zie het een beetje als de lente die schoonmaakt. Ook oktober ruimt op. Alleen dan wat dieper in je ziel. Niet alleen voelen we de drang om te cocoonen in ons knusse huis – hallo hygge! –, we willen ons ook terugtrekken en nadenken over onze kalmte. We willen ons voorbereiden op dat wat komen gaat. Jagen om vervolgens te kunnen rusten. Op jacht naar rust. Hoe vaak kun je deze plek, de plek van kalmte en innerlijke rust, in je dagelijkse leven vinden? Hoe vaak lukt het je om in balans te blijven? Hoe vaak kun je je overgeven en de dingen op hun natuurlijke beloop laten? Deze specifieke maan is een perfect moment om de kaarsjes aan te steken en na te denken over deze vragen. Laat die winter maar komen, dat idee.

Piece of cake

Fladderden we in de zomer nog rond als vlinders in het wild, nu de bladeren van de bomen vallen, verliezen ook wij een laagje. Want hey, vergis je niet. Terwijl de bladeren afsterven en kraken onder onze voeten, is bij ons de verandering volop bezig. Door de maan keren we naar binnen en gaan we dus op zoek naar onze innerlijke rust. De wilde, broeierige zomermaanden zijn voorbij. We gaan nu voor sterk en stil, zodat alle chaos die vandaag, morgen of volgende maand op ons pad komt een lekker piece of cake’je is. Kortom: stay calm and carry on.

Ben jij niet zo van het spirituele, maar voel je wel opruimwoede? Lees hier hoe je eindelijk die kledingkast of woonkamer stapsgewijs opruimt. Of ben je helemaal niet van de sterrenbeelden of opruimen, maar wil je gewoon lekker lezen? Frances ging daten tijdens een volle maan, ook spannend! De date-avonturen van Frances in Londen: Maan of geen maan, dit wordt een fascinerende avond.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Astrologie.nl | Beeld: iStock