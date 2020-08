Waarom het volgens psychologen héél logisch is dat we 81x ‘Friends’ of ‘Gossip Girl’ kijken

Ik weet precies wat er gaat gebeuren. Ik ken alle personages uit mijn hoofd. Nee, sterker nog: ik weet ook wanneer wie wát exact zegt. En toch kijk met een ontzettende passie opnieuw naar Gossip Girl. Jawel, zonder schaamte, gewoon hop, voor de 4e keer.

Dat zette mij aan het denken: waarom kijken we zó vaak naar dezelfde series? Waarom is dat wat je al kent kijken, alsnog amuserend en ontspannend?

Serena en Blair

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en heb wetenschappelijk onderzoek gedaan aan Harvard, dus je zou kunnen zeggen: lees eens een boek in plaats van je tijd verdoen met series die je al kent. Maar nee. Zodra mijn twee kinderen op bed liggen, wil ik niets liever dan naar het leven van Serena en Blair kijken. Wil ik zien hoe Chuck voor de zoveelste keren in de problemen komt en hoe Nate toch een rommel maakt van zijn leven met affaires en schandalen. En ik ben niet de enige. Is het niet Friends voor de 86e keer, zijn het wel de herhalingen van Modern Family, Will&Grace, The Big Bang Theory. Of zit ik wéér gespannen naar aflevering 1 van seizoen 1 van Grey’s Anatomy te kijken. Het heeft een verklaring in de psychologie.

Vroeger

Thank god. Want ik ben dus niet compleet debiel of nutteloos bezig. Volgens psychologen die hier onderzoek naar hebben gedaan blijkt dat we van het kijken naar dezelfde series houden, gewoon omdat het ons aan vroeger doet denken. Dat je het ooit al hebt gekeken in je verleden, maakt het rustgevend en relaxend. Het is zoet en makkelijk om terug te denken aan ‘toen’. Onbewust herleef je een eerdere fase in je leven, omdat je weer die serie aanzet die je ooit keek in je jongere jaren. Dat is reden één.

Nog een keer

Officieel is er ook een term voor. Het heet in de psychologie het ‘mere exposure effect’. Dat houdt simpelweg in dat we iets leuker vinden, puur omdat we het al kennen, puur omdat we het vaak zien. Zo vind je een collega die je elke dag op je werk ziet, vanzelf ook vaak aardiger dan een collega die je nooit ziet. Wat je vaak ziet, vind je fijn. Wat vertrouwd is, is fijn. Die film keer op keer kijken, is fijn omdat je alles wat je vaak ziet automatisch ook leuker gaat vinden. Nieuw is spannend, gek, voelt vreemd.

Zelfvertrouwen

Het kost je ook minder mentale inspanning om naar iets te kijken waarvan je het einde al kent, waardoor het misschien des te lekkerder is in tijden van stress of drukte. Je hoeft je dan totaal niet meer in te spannen als je op de bank knalt met Netflix, want je hoeft niet op te letten. Je hoeft je niet te focussen uit angst om iets te missen. Je kunt niets missen, want je kent alles al. En dus kun je het ook niet ‘fout doen’. Dat is lekker voor je zelfvertrouwen. Je kunt niet ‘falen’ in het niet snappen van de complotten in je serie, je kunt niet falen in het bingewatchen, want je weet alles al.

Therapie

Maar sommige psychologen gaan nog verder en raden dit gevoel van nostalgie bewust opzoeken aan als therapie. Zo geeft nostalgie je vaak een gevoel van warmte, een gevoel van rust. Als je stress hebt, kan het kijken naar een serie die je al zo vaak hebt gezien dus helpen je te ontspannen. Oude films of oude series stellen ons nooit teleur: ze verrassen je niet. Je weet hoe je je gaat voelen als je dit gaat kijken en dat werkt verslavend. Je brein maakt bij iets bekends al gauw oxytocine aan: het happy hormone. En daar wil je meer en meer van. Bijkomend voordeel: je weet ook vooraf al dat je je kostbare tijd niet verspilt. Deze serie is je uur ’s avonds waard. Dat vinden wij mensen lekker praktisch. Dus, voor je het weet, kijk jij óók voor de 4e keer naar Gossip Girl.

I know I love it. Xoxo.

Bron: The Atlantic. Beeld: Brunopress