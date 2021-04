De psychologische gevolgen van catfishing blijken niet mals

Tegenwoordig kent vrijwel iedereen wel een catfish-verhaal. Of het nou je tante is die niet een knappe Amerikaan, maar een compleet ander persoon aan de andere kant van de lijn heeft of jijzelf in de veronderstelling leefde dat je de liefde van je leven had gevonden die niet bleek te zijn wie ‘ie zei dat hij was: het kan iedereen overkomen. Na verloop van tijd kun je er misschien om lachen, maar de eerste psychologische effecten van gecatfished worden zijn niet mals.

De term ‘catfish’ werd mainstream in 2010. Nev Schulman maakte een documentaire nadat hij maanden een online romance had met een model die later een oudere vrouw bleek die foto’s van een onbekende gebruikte. Hij maakte er een documentaire over, want toen al bleek Nev bij lange niet de enige die in het ootje werd genomen. Hoewel dat relatief onschuldig klinkt, kan het behoorlijk wat met je doen als je gecatfished wordt. Dat erkent neuropsycholoog dr. Hafeez.

Gevoelig voor paranoia

Als je ontdekt dat die leukerd met wie je al weken gevatte appjes uitwisselt helemaal niet blijkt te bestaan, voel je je verwoest. Wanneer je je bedrogen voelt, maakt je brein meer stresshormonen aan om dat gevoel van een ‘aanval’ te bestrijden. Als iemand een catfish blijkt, heeft dat ook gevolgen voor je breinactiviteit in de toekomst. Onze hersenen hebben duizenden paden uitgestippeld die ons helpen ontelbaar veel gedachtes en aannames te verwerken. Als je een betrouwbare partner hebt, ga je er vanuit dat je een betrouwbare partner blijft houden. Als je wordt gecatfished, stippelen je hersenen als het ware een nieuw pad waarin je toekomstige minder snel op hun woord gelooft. Dat maakt je gevoelig voor paranoia en pessimisme.

Onze hersenen zitten zo in elkaar dat we op zoek gaan naar mensen die ons beschermen tegen kwaad. Als dat vertrouwen wordt geschaad, is die cyclus doorbroken. Mensen die gevoelig zijn voor angsten of depressie kunnen bovendien een diepere impact ervaren als ze gecatfished zijn. Voor hen is het lastiger om anderen weer te vertrouwen.

Waarschuwingssingalen

Om weer op te krabbelen nadat je dit hebt meegemaakt, is het belangrijk dat je je gevoelens erkent. Pin point ieder gevoel dat in je opkomt: woede, verwarring, gekwetst zijn, alles. Probeer naast alle woede die je voelt ook naar jezelf te kijken. Zijn er waarschuwingssignalen die je hebt gemist, vreemde dingen die je hebt genegeerd? Dat is niet om jezelf te pesten, maar om van te leren. Het is verschrikkelijk om voorgelogen te worden, maar je kunt die ervaring gebruiken om meer over jezelf en hoe je met anderen omgaat te leren. Als je merkt dat je na jaren nog steeds moeite hebt met anderen vertrouwen, kan het geen kwaad om daar eens met een therapeut over te praten.

Bron: Bustle | Beeld: Getty