Wat doet de harde lockdown mentaal gezien met mensen? Dít zegt een psycholoog

Het land gaat op slot: het lijkt vanavond de boodschap te zijn van premier Mark Rutte. Tot 19 januari wordt aangeraden zoveel mogelijk thuis te blijven. Winkels, bioscopen, scholen, crèches, pretparken: vergeet het maar. Maar wat doet een harde lockdown mentaal met mensen?

Deze nieuwe, hardere, lockdown is anders dan de intelligente lockdown in maart. Niet alleen waren de maatregelen toen soepeler dan dat ze nu worden, maar toen werd het ook lente, om maar iets te noemen – en kon je nog in je tuin zitten. Nu is het koud, winter, donker én zou het eigenlijk de gezelligste tijd van het jaar moeten zijn. Het lijkt er deze kerstdagen op dat het de ongezelligste dagen van het jaar worden.

Veerkracht

Ik, Tessa Heinhuis, met een Master of Science in de klinische psychologie, heb wetenschappelijk onderzoek gedaan aan Harvard Medical School naar waarom de één wel resilience toont in tijden van crisis en de ander niet. Resilience betekent veerkracht en wordt veel onderzocht in de psychologie. Hoe kan het dat de één ondanks geldproblemen, ziekte of pech tóch blijft lachen? Hoe kan het dat iemand die alles lijkt te hebben, zoals roem, geld en aandacht – wél depressief wordt? Het heeft te maken met resilience; de manier hoe jij met tegenslag omgaat. Dat is aangeboren, dus het heeft deels te maken met je genen. Maar je kunt het jezelf ook in bepaalde mate aanleren, om veerkrachtiger in het leven te staan.

In deze vreemde tijden waarin we leven met corona en er zo weinig mag, kun je maar beter jezelf mentaal sterk houden. En dat doe je onder andere door je veerkracht te trainen. Dit zijn enkele dingen die je kunt doen om jezelf op te peppen:

Ontwikkel een interne locus of control: realiseer je dat je zélf in handen hebt hoe je leven loopt. Weet dat je invloed hebt op hoe dingen gaan: het is geen kwestie van geluk of pech hebben. Ontwikkel eigenwaarde, zelfwaardering: weet dat je er mag zijn, sta even stil bij wat voor fijn persoon je bent en hoe geliefd je bent door je naasten om je heen. You’re worth it. Geloof in zelfontwikkeling: weet dat je kunt groeien en dat je nog veel meer dromen waar kunt maken, als je er maar voor gaat. Wees niet bang om te werken voor die dromen: doe wat je wilt doen, je hebt maar 1 leven te leven. Put je kracht uit hoop en naar de toekomst kijken: misschien is volgende week niet enorm leuk, maar hou je vast aan het beeld van een cocktail op het strand, ergens later in 2021. Denk langer vooruit en hou je vast aan die mooie tijden die nog in het verschiet liggen. Dankbaarheid: ontwikkel een moment voor jezelf waarop je bewust stilstaat bij wat je wel hebt om blij mee te zijn. Gezonde kinderen, een dak boven je hoofd, een lekker koffieapparaat waarmee je de beste cappuccino’s met havermelk mee zet? Probeer flexibel te denken: soms kun je een situatie niet veranderen, maar hoe jij dénkt over die situatie wel. Zo ook nu met de harde lockdown: het is nu eenmaal zo. Het is aan jou hoe je ermee omgaat. Zie jij het glas halfvol? Maak je er thuis met je huisgenoten en naasten het beste van, probeer je je blijdschap te halen uit de kleine dingen die nog wel kunnen en mogen. Het is zoals het is – het is aan jou om er flexibel in te staan. Je emoties, gevoelens en gedachtes: die kun je sturen, die bepaal jij. Als je somber wordt, probeer dan die sombere gedachtes uit je hoofd te krijgen. En realiseer je dat je je vaak het meeste zorgen maakt om dingen uit het verleden of dingen uit de toekomst. Aan dingen uit het verleden kun je niets meer doen, over dingen die in toekomst misschien gaan gebeuren, heb je meestal geen invloed. Vaak gebeuren ze niet eens. Dus laat het los, focus je op het hier en nu, pak deze dag alles wat je pakken kunt en maak er in quarantine wat moois van.

Het wordt vanzelf weer zomer.

Een zomer mét veel vaccins, hoop ik.

