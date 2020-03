Even helemaal niks: waarom puzzelen zo goed helpt om te ontspannen

Geef toe, wanneer leg je je telefoon nu echt even helemaal weg? Waarschijnlijk minder vaak dan je zou willen. Toch is er een moment waarop je alles even vergeet: tijdens het puzzelen lijkt tijd niet te bestaan en kun je volledig ontspannen. Maar waarom is deze ‘denksport’ nu zo goed voor je?

Nou, puzzelen zou volgens dit onderzoek zomaar eens het nieuwe mindfulness kunnen zijn. Het gaat hierbij wel om de legpuzzels, waarbij je uren kunt turen naar dat ene hoekje en uiteindelijk super voldaan het laatste stukje op z’n plek duwt. Die dus. Want wat gebeurt er nu tijdens deze activiteit? Elke keer als jij een aansluiting weet te maken, komt er dopamine vrij in je hersenen oftewel het gelukshormoon. Resultaat? Je zult je blij en voldaan voelen en hebt na een lange dag dan ook zin om even die puzzel te tackelen.

Puzzelen ontspannen

Puzzelen helpt niet alleen om je beter te voelen, maar ook om te ontspannen. Je stressniveau wordt namelijk stukken lager van even lekker aan de legpuzzel in het weekend. Dit komt doordat tijdens deze bezigheid je hersenen namelijk in de alfa-staat gaan. De alfa-wattes? Nou, dat betekent dat we wel alert zijn, maar ook heel goed kunnen relaxen. En dat niet alleen: je kunt ook nog eens beter leren, zit je in een goede houding tijdens het puzzelen en focus je je hierbij for once eens op één ding. Alleen maar voordelen dus.

Resetten

En daar houdt het niet op. Wil je productiever zijn, dan is een puzzel maken ook misschien wel de oplossing. Je hersenen worden hierdoor namelijk als het ware gereset. Ja, ook als je tijdens het thuiswerken even door de bomen het bos niet meer ziet, kan juist even aan je puzzel gaan zitten de oplossing zijn. Kun je daarna weer vol goede moed aan de slag.



