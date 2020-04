De keren dat we ons sinds de coronacrisis écht hebben opgemaakt zijn op één hand te tellen. Het liefst zitten we de hele dag zonder make-up, in pyjama en met een slordige knot op ons hoofd in quarantaine. Toch lijkt het slonzen een positieve beweging op gang te brengen. Uit een nieuw onderzoek blijkt namelijk dat we daardoor comfortabeler worden en onze natural look steeds meer weten te omarmen.

Het onderzoek werd via OnePoll uitgevoerd onder meer dan 2000 Britse vrouwen.

LEES OOK:

Maxime Meiland doet boekje open over plastische chirurgie: ‘Ik had de neus van papa’

Natural look

Uit een onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de vrouwen zonder make-up naar de supermarkt gaat en dat bijna een derde (28%) videobelt zonder zich op te maken. Zo’n 69% van de vrouwen zegt in quarantaine minder make-up te dragen dan voorheen en 40% van de vrouwen onder de vierentwintig jaar zegt sinds de quarantaine geen druk te voelen omtrent hun uiterlijk.

Nieuwe trend?

De grote vraag is natuurlijk: gaan we deze nieuwe trend voortzetten als het normale leven weer begint? Meer dan een kwart van de vrouwen wil hun natural look blijven omarmen als de coronacrisis voorbij is. Volgens het onderzoek hechten we dus minder waarde aan make-up, maar besteden we wél steeds meer aandacht aan skincare. Zo’n 34% van de ondervraagde vrouwen zegt beter voor hun huid te zorgen.

Comfortabel met jezelf

Hoe je er ook bij loopt in tijden van corona: het belangrijkste is dat jij je comfortabel voelt met jezelf. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Zo’n 73% van de vrouwen zei zich namelijk comfortabel te voelen in hun lichaam, óók zonder make-up. En zo is het.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: GoodnewsNetwork | Beeld: iStock