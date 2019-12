Nu het tweede seizoen van hitserie Sex Education steeds dichterbij komt, is het wellicht handig om te weten wat nu precies wordt bedoelt met ‘queer’. Wat betekent het als iemand zich als queer identificeert?

In het eerste seizoen van Sex Education hebben we Ncuti Gatwa als Eric Effoing allemaal in ons hart gesloten. Eric heeft een hart van goud, houdt van iedereen en is loyaal aan zijn vrienden. Het populairste trekje is misschien nog wel dat Eric expressief is: in woorden, in daden én in kleding en accessoires weet hij zich feilloos uit te drukken. Daarbij speelt sekse geen rol: Eric draagt met trots mannen-, vrouwen- of unisex kleding. Want Eric is een trotse queer.

Wat is een queer?

Maar wat houdt dat in? Daar zit juist de crux: het is alles en niets omvattend. Als queer zijnde ben je namelijk niet in een hokje te plaatsen. Queers identificeren zich niet met de termen hetero, lesbisch, biseksueel en panseksueel. Het is een overkoepelende term voor genderidentiteiten die niet exclusief mannelijk of vrouwelijk zijn.

Eigenlijk zou je queer kunnen zien als een dikke middelvinger naar de norm en heteronormativiteit. Wat je bent als je queer bent, kan alleen de persoon zelf invullen.

Parapluterm

Het is een inclusieve term, een woord om te definiëren wat ondefinieerbaar is. Ben je queer, dan vind je andere labels te beperkend. Je bent fluïde. Je bent wat je wilt zijn.

Verschil queer en genderqueer

Naast een beschrijving van de geaardheid (heteroseksualiteit, homoseksualiteit, biseksualiteit en aseksualiteit) kan de term queer ook worden gebruikt om de genderidentiteit te omschrijven. Genderidentiteit en seksuele geaardheid zijn twee verschillende dingen die ten onrechte nogal eens door elkaar worden gebruikt.

Je geaardheid zegt iets over tot wie je je aangetrokken voelt. Genderidentiteit gaat over geslacht en hoe jij je voelt. Sommige mensen voelen zich noch man, nog vrouw of een beetje van allebei. Zij gebruiken de term non binair, genderqueer of genderfluïd. Eric uit Sex Eductation is dus een genderqueer.

Tip:

Alles wat je wil weten over het tweede seizoen van Sex Education