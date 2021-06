Rachel Hazes reageert op column Angela de Jong: ‘Jij hebt niets zuurs meer nodig’

Rachel schrijft via het sociale medium een brief aan Angela de Jong, waarmee ze het naar eigen zeggen wil opnemen voor haar dierbaren, zichzelf en haar medemens. ‘Ik hoorde dat je weer eens losging over de familie Hazes in je column in het AD. Daarom wil ik je graag te woord staan’, begint de moeder van André en Roxeanne. Ze nodigt de journalist uit om het gesprek aan te gaan, in haar nieuwe horecazaak in Amstelveen. ‘In wat jij mijn ‘theewinkeltje’ noemt. Dan kun je zelf zien dat het niet ‘bijbeunen’ is wat we doen, maar zwaar aanpoten. We hebben 150 tot 200 formules, frisse thee tot zoete thee, helaas niet zuurs, maar dat heb je ook niet nodig.’

‘Verdiep je in je medemens, Angela’

Ook heeft Rachel een dringend advies voor Angela. ‘Probeer je eens te verdiepen in de medemens voordat je dingen gaat tikken’, vervolgt ze. ‘Of iemand nou dik of dun, opgespoten lippen heeft, LGBTI is, of als iemand af en toe onder de zonnebank gaat. Leven en laten leven.’

Effecten van je uitspraken

Volgens de onderneemster heeft Angela niet door wat voor een effect haar uitspraken kunnen hebben. ‘Wij kunnen wel tegen een stootje, maar besef je wel dat sommige mensen door pestgedrag en bepaalde uitspraken zelfmoord plegen?’, vraagt Rachel zich af. Ze sluit af met het bericht dat ze De Jong snel hoopt te zien. ‘De thee staat voor je klaar.’

Felle Hazes-column Angela de Jong

Een paar dagen geleden werd de pittige column van Angela de Jong gepubliceerd. ‘Ik wil André, Sarah en Rachel best even uitleggen waarom Nederland ze uitkotst’, kopte het AD. In het stuk benoemde de tv-recensent de “ongeëvenaarde schaamteloosheid” waarop de familie Hazes de pers bespeelt. ‘Echt, je moet niet onderschatten hoe het overkomt dat je daar nu staat te jubelen over je verliefdheid en het barbiepop-influencertje waar je naast mag lopen, terwijl je een paar maanden geleden nog van de daken schreeuwde hoe gelukkig je was met een ander.’

