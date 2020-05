Vorige week ging VIVA’s hoofdredacteur Debby Gerritsen op Instagram live met personal trainer Radmilo Soda. Met zijn ijzersterke mindset is hij keizer gebied op het routine en regelmaat. Hoe lukt het hem om fit te blijven? Speciaal voor VIVA heeft hij een work-out video opgenomen én deelt hij zijn beste tips om fysiek én mentaal fit te blijven in coronatijden.

De beste tips om fit te blijven van Radmilo Soda

‘Maak onderscheid tussen krachttraining en cardiotraining. Ga niet alleen maar hardlopen, maar doe ook spierverstevigende oefeningen. Je kunt mijn app BandZe gebruiken voor trainingsschema’s. ‘Ga tijdens trainingen niet tot het uiterste. Je wilt je weerstand nu juist goed op peil houden. Als je heel intensief traint, gaat je weerstand tijdelijk wat naar beneden. Omdat je lichaam moet herstellen van de training.’ ‘Neem extra vitamine C uit citrusvruchten, zoals citroenen en sinaasappels. Dit kan helpen om je weerstand te verbeteren.’

‘Daglicht zorgt ervoor dat je je blij voelt.’ ‘Ga lekker in je tuin of een rustig parkje zitten en geniet van het zonnetje. Zonlicht zorgt ervoor dat je huid vitamine D aanmaakt, wat bijdraagt aan je immuunsysteem.’ ‘Je bent meer thuis, wat betekent dat je minder beweegt. Pas je calorieën-inname hierop aan. Let vooral op met koolhydraten en suiker, want dat slaat je lichaam op als vet als je het niet weet te verbranden.’ ‘Zorg voor genoeg zuurstof-opname. Zet elke dag de ramen en deuren even open en ga als dat mogelijk is even naar buiten. Daglicht zorgt ervoor dat je je blij en positief blijft voelen.’ ‘Kijk niet te vaak naar het nieuws. Eén keer per dag is genoeg om op de hoogte te blijven. Anders kun je je snel een beetje down gaan voelen van alle nare berichten.’

Bekijk de video van Radmilo hieronder.

Zo is Soda

Radmilo Soda is op 8 augustus 1972 geboren in Kroatië. Op z’n 16e verhuisde hij zonder diploma’s op zak naar Nederland en ging aan de slag als kok. Hij raakte in de ban van boksen en schopte het tot prof. Na zijn bokscarrière werd hij personal coach en eigenaar van de succesvolle personal training studio Soda Bodyfit in Amsterdam, waar hij mensen traint volgens zijn eigen methodiek. Hij heeft de sport-app BandZe bedacht en bracht verschillende boeken uit, waaronder Echt Radmilo, Moms en z’n nieuwste Seniority. In tv-programma Obese gaf hij deelnemers sport- en voedingsadviezen. Radmilo heeft al 24 jaar een relatie met Luz, met wie hij twee zoons en een dochter heeft.

Wil je meer te weten komen over deze inspirerende man? Dan kun je hier zijn interview met Fleur Baxmeier in de nieuwste VIVA lezen.