Salons open graag: rainbow opal nagels zijn dé nieuwste trend

We kunnen duizend redenen opnoemen waarom we willen dat de horeca, nagelsalons en kappers zo snel mogelijk hun deuren weer openen. Een wijntje buitenshuis, wat TLC voor onze nageltjes en gezond ogende lokken klinken als muziek in de oren. Maar nu we rainbow open nagels hebben gespot willen we echt met gierende banden richting de salon.

Trends komen en gaan, en zo is dat ook het geval met nageltrends. Terwijl ondergetekende niet snel afwijkt van haar rode nagels, gooien de waaghalzen onder ons het over een andere boeg door zich ware kunstwerkjes te laten aanmeten.

Kunstwerkjes op je nagels

Want ware kunstwerkjes, dat zijn rainbow opal nagels zonder twijfel. Het klinkt ietwat cryptisch, maar het staat voor niets minder dan de meest dromerige, zoete nagels met een gouden randje. Het oogt alsof je met je nagels door een plasje nagellak in alle kleuren van de regenboog bent gegaan, met een soort swirl van al die kleuren als resultaat.

Multidimensionale nail art

Isabel May, een nail artist en YouTuber uit East Grinstead, is het brein achter deze multidimensionale nail art. Het idee ontstond per toeval toen ze wat aan het experimenteren was met verschillende kleuren. ‘Ik hou van textuur en was gewoon aan het spelen met verschillende producten en over elkaar aan het aanbrengen om verschillende effecten te creëren,” vertelt May aan Popsugar.

Rainbow opal nagels

‘Het ontwerp maak je door een gekleurde gel-basislaag aan te brengen en vervolgens twee verschillende nagelfolies aan elkaar te plakken om het iriserende effect te creëren wat het meest lijkt op de binnenkant van een oester, ‘legt ze uit. Het resultaat is op z’n zachtst gezegd epic te noemen. Parelmoeren nagels; daarvoor ruil zelfs ík misschien zelfs mijn rode nagels eens in.

