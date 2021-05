Van Dorst kiest een nieuwe naam: ‘Tijd om uit de vrouwelijke dwangbuis te stappen’

Nederland kent haar als Ryanne van Dorst (36), maar moet maar wennen aan haar nieuwe naam. Vanaf nu gaat de artiest namelijk door het leven als Raven van Dorst. Op Instagram licht Raven deze switch toe.

Een paar jaar geleden maakte Raven in het programma ‘Geslacht!’ al bekend hermafrodiet te zijn. Dat was zo’n opluchting en leverde zoveel positieve reacties op, dat het tijd nu tijd werd voor de volgende stap. Want ondanks die positieve ontvangst vond Raven niet meteen een manier om vorm aan zichzelf te geven.

‘On-normaliseren’

‘Mijn hele leven lang heb ik geprobeerd om de mal van het ‘vrouw-zijn’ zo groot mogelijk te maken, zodat ik er ook in pas. Maar eigenlijk zit die mal al járen veel te strak. Heeft ‘ie nooit gepast. Zo’n dokter in 1984 kan dan wel mijn tweeslachtige babylichaampje te mutileren (‘normaliseren’ werd dat ook wel genoemd) naar dat van een meisje, maar hij had gewoon van me af moeten blijven’, schrijft Raven op Instagram.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Raven van Dorst (@ellebandita)

‘Bij deze wil ik mezelf on-normaliseren’, vervolgt Raven. ‘Het is tijd om definitief uit die vrouwelijke dwangbuis te stappen. Ik wil de persoon zijn die ik had moeten zijn toen ik geboren werd, voordat er aan mij gesleuteld werd. Daar is namelijk helemaal niets mis mee.’

Nieuwe naam

De artiest/presentator geeft ook aan liever niet meer in de vrouwelijke vorm te worden aangesproken. ‘Edoch, het draait niet alleen om taal. Het draait om maatschappelijk opgelegde genderrollen en schoonheidsidealen, die persoonlijke groei en gelijkwaardigheid belemmeren. Fuck dat.’

Met dat nieuwe hoofdstuk wordt het dus ook tijd voor een nieuwe naam. ‘Een naam die mij de vrijheid geeft om te zweven tussen links, rechts, boven en onder. Die past bij de ‘X’ die ik in mijn paspoort wil krijgen. Een naam die met mij meebeweegt en bij de spiegel past. Een naam die ik zelf kies. Raven

(Die / Hen / Kijk maar).’

