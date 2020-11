Rebel Wilson viert behalen streefgewicht, maar: ‘Het gaat erom gezond te zijn’

Rebel Wilson (40) behaalt mijlpaal na mijlpaal als het gaat om haar strijd tegen de kilo’s. De actrice zit nu dan ook veel eerder dan verwacht op haar streefgewicht van 75 kilo. En dat mag gevierd worden!

Rebel deelt een foto van haar weegschaal in haar Instagram Stories en wil wel benadrukken: ‘Het gaat niet om een bepaald gewicht, het gaat erom gezond te zijn. Ik had alleen iets meetbaars nodig om dat doel te bereiken, en dat was 75 kilo.’

Rebel Wilson streefgewicht

Dat Rebel Wilson druk bezig is met een transformatie kan je niet zijn ontgaan. De actrice houdt haar volgers uitgebreid op de hoogte met vrolijke kiekjes en inspirerende quotes. Zo liet ze begin oktober weten dat je haar vanaf nu Fit Amy mag noemen, in plaats van Fat Amy, refererend naar haar bijnaam uit de filmhit Pitch Perfect. En nu vertelt Rebel Wilson open en eerlijk over haar dieet.

Minder calorieën en meer proteïne

Want Fit Amy deelt graag haar nieuw verworven wijsheden. Aan People laat Rebel Wilson weten dat ze vooral is afgevallen door een ander dieet. Minder koolhydraten, meer proteïnen. ‘Eerst at ik bijna 3.000 calorieën per dag, maar dat waren voornamelijk koolhydraten. En ondanks dat ik zo veel at, had ik nog steeds honger.’

‘Toen ben ik overgestapt naar een proteïnen dieet, dat in het begin wel lastig was omdat ik bijna geen vlees at. Nu eet ik veel zalm en kip.’

Cheat day

Maar gelukkig heeft ook de twintig kilo lichtere Rebel nog wel eens een cheat day. ‘Niet iedere week eet ik alleen maar gezonde dingen. Sommige weken gaat het even wat minder, maar dat is niet erg. Ik ga gewoon voor een goede, gezonde balans.’

Daarbij vult ze aan: ‘Ik probeer gewoon te gaan voor een algehele balans, een algehele gezonde balans. Ik heb gewoon zoiets van ‘niets is verboden’. Oppert iemand een In-N-Out-burger? Dan denk ik: niets is verboden. Ik kan erheen gaan, misschien eet ik wel de helft van wat ik vroeger at. Dan neem ik een hamburger en een paar frietjes en voel ik me ook goed.’

