Actrice Reese Witherspoon is al vanaf haar 16e in therapie. Haar succesvolle carrière is haar niet in de koude kleren gaan zitten. ‘Ik probeer het mijn hele leven al te managen.’ Dat vertelt ze in de podcast I Weigh van de Britse presentatrice Jameela Jamil.

‘Ik heb zóveel therapie gehad’, antwoordt de actrice wanneer Jamil vraagt of ze mentale hulp heeft gehad tijdens haar succesvolle carrière. ‘Zestien was ik denk ik, toen ik ermee begon. Ik had enorm last van angstige gevoelens.’

Bevoorrecht

De actrice is ontzettend blij dat ze al zo lang in therapie zit, benadrukt ze vervolgens. Dat heeft onder meer te maken met haar oma, die ontzettend veel moeite heeft gehad met het stigma dat op therapie rustte. ‘De maatschappij strafte haar voor haar mentale klachten. Ze werd ontslagen omdat ze zich angstig en depressief voelde. Dus ik voel me echt heel bevoorrecht dat ik hulp kan krijgen wanneer ik dat nodig heb.’

Postnatale depressie

Met Ryan Philippe, haar ex man, heeft ze twee kinderen: Ava (20) en Deacon (16). Met haar huidige man Jim Toth heeft ze de 7-jarige Tennessee. ‘Bij één van mijn kinderen had ik een lichte postnatale depressie, maar bij een ander een ernstige variant, waarvoor ik zware medicatie moest nemen. Tijdens mijn laatste bevalling overkwam me gelukkig niets.’ Reese heeft vaak huilend op de keukenvloer gelegen, zo vertelt ze. ‘Dan kwamen mijn kinderen mij troosten met hun teddyberen. ‘Het komt wel goed, mama…’ Ik had absoluut angst, ja. Die angst manifesteert zich als depressie, dus ik kon echt diep zitten. Mijn brein is als een hamster in een wiel die er maar niet uit wil komen. Ik probeer het mijn hele leven al te managen’, onthult Reese in de podcast.

De-stigmatiseren

Met haar moeder, die 35 jaar als kinderverpleegkundige heeft gewerkt, kon Reese goed over mentale gezondheid praten. ‘Ze praatte over mentale gezondheid zonder vooroordelen. Ze zei: depressie is écht, we gaan niet doen alsof het niet gebeurt.’ Op die manier leerde haar moeder Reese dat ze zich nergens voor hoefde te schamen. ‘Bepaalde delen van Amerika zijn nog steeds heel conservatief, maar alles wat we kunnen doen om dit te de-stigmatiseren, moeten we doen.’

Beluister de hele I Weigh-podcastaflevering met Reese Witherspoon hier terug.

Bron: Glamour | Beeld: Getty Images

