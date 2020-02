Relax, take it easy: door deze tip zou je direct kalmeren

Soms kom je gewoon niet uit de vicieuze cirkel van slechte gedachten. Zeer vervelend, zeker als je stiekem wel weet dat het met wat relativeren eigenlijk wel meevalt. Maar ja, ga dat maar eens toepassen. Toch zou er een tip zijn die je helpt om te kalmeren.

De oplossing zou namelijk zijn om alles van je af te schrijven. Nu horen we dit trucje wel vaker, maar hierbij zit nog wel een addertje onder het gras. Je moet de timer namelijk op 12 minuten zetten, zorgen dat je alleen bent en niet afgeleid kunt worden door mensen of geluiden.

Tip kalmeren

Vervolgens ga je dus 12 minuten lang álles opschrijven wat in je opkomt. En nee, dat hoeft dus geen perfect lopend verhaal te worden. Het is puur een manier om jouw gevoelens op papier te krijgen. Wil je er later nog iets mee doen? Dat is niet helemaal de bedoeling. Je moet daarna dit meestwerk namelijk in de fik steken.

Vuurtje stoken

Ja, dat klinkt allemaal wel heel drastisch. Maar juist dat vuur is volgens Habib Sadeghi, schrijver van het boek The Clarity Clenase, van essentieel belang. De reden? De vlammen werken ‘transformerend en zuiverend’. Door jouw woorden in rook te zien opgaan, neutraliseer je de negatieve energie. Dit komt door de chemische samenstelling die papier in as omzet. Aha.

Vijf dagen

En één keer dit toepassen is niet genoeg. Nee, juist wanneer je dit vijf dagen achter elkaar doet, zul je je aan het eind een stuk opgeluchter voelen. Als we Habib moeten geloven dan. Bang om je huis in rook op te zien gaan? Dan kun je ook gewoon alleen alles van je afschrijven, zonder het hele vreugdevuur. Maar lekker dramatisch zijn de vlammen in ieder geval wel. Marshmallows, anyone?



Bron: Libelle | Beeld: iStock