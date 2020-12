Reuk kwijt door corona? Verkoolde sinaasappels kunnen de oplossing zijn

Reuk- en smaakverlies zijn twee van de bekendste corona-symptomen. De meeste mensen kunnen 4 weken na de besmetting weer goed ruiken, maar bij ongeveer 4% is er na 8 weken nog steeds geen verbetering. Logisch dat die groep alles uit de kast trekt om weer te kunnen proeven en ruiken.

Op TikTok gaat nu een hack rond die zomaar de oplossing zou kunnen zijn voor dat verloren reuk- en smaakvermogen. Hopelijk komt die precies op tijd voor kerst, zodat je tóch kunt genieten van de wijn en al dat heerlijk gekruide eten.

Verkoolde sinaasappels

Het werkt als volgt: je ‘brandt’ de sinaasappel op het fornuis tot ‘ie aan de buiten kant volledig zwart geblakerd is (beetje oppassen, je wil natuurlijk geen brand). Vervolgens pel/snijd je de sinaasappel en mix je het vruchtvlees met wat bruine suiker. Dat eet je op. Let op: het is belangrijk dat je het vruchtvlees eet terwijl het nog warm is. De vrijwilliger in onderstaande video at daarna een lepel mosterd en warempel: dat kon ze na weken van reukverlies weer proeven.

Krachtige aroma’s

Wetenschappelijk bewijs voor deze truc is er (nog) niet. Volgens KNO-arts dr. Omid Mehdizahdeh stamt dit idee van geurtherapie om reukvermogen terug te winnen. Die training wordt vaker ingezet nadat mensen hun reukvermogen kwijtraakten na een infectie. ‘Krachtige aroma’s zijn verbrande sinaasappels, citroenschil, eucalyptus en kruidnagel. Daar kun je drie tot vier keer per dagen zo’n 3 à maanden aan ruiken.’ Volgens de arts maakt één verbrande sinaasappel niet het verschil, maar kan dit een maand lang doen wel helpen.

Buitengewone sensatie

Hoe kan het dan dat al die TikTokkers na één hap van een verbrande sinaasappel op miraculeuze wijze weer kunnen ruiken en proeven? ‘Als je opeens weer iets proeft nadat je een sinaasappel hebt gegeten, kan het zijn dat je al aan het herstellen was. Mensen weten vaak niet hoeveel reuk ze precies zijn verloren. Dus als ze dan iets ruiken met een intense geur, zoals die van een verbrande sinaasappelschil, geeft dat een buitengewone sensatie. Misschien kon je het toen alweer een beetje, maar heb je hiermee als het ware je systeem wakkergeschud’, zegt onderzoeker Pamela Dalton van het Monell Chemical Senses Center tegenover Bustle.

Ben je door corona ook je reuk- en smaakvermogen verloren? Het goede nieuws is dat de kans groot is dat het uit zichzelf weer terugkeert. Bij de meeste mensen is dat binnen vier weken. Het is dus niet bewezen dat een sinaasappel dat proces versnelt, maar hey: baat het niet…

