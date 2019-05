Oh jee: zoveel minuten roddelen we gemiddeld per dag

Even snel roddelen met die ene collega of wat vertellen over iemand aan je beste vriendin: wie doet het niet? Mocht je denken dat het allemaal wel meevalt, dan hierbij een harde reality check. Want uit onderzoek is gebleken hoeveel minuten we gemiddeld per dag roddelen.

En dat is schrikbarend veel. Want door het afluisteren van 467 personen op verschillende dagen, kwamen de onderzoekers van de Universiteit van Californië tot een behoorlijk hoog aantal. Want wat blijkt: de deelnemers vertelden ruim 4.000 roddels (!) in twee tot vijf dagen.

Minuten

Maar hoeveel minuten is dat nu per dag? Gemiddeld per persoon kom je daarbij uit op wel 52 minuten. Bijna een uur, realiseer je dat even. Iedereen die geobserveerd werd in het onderzoek vertelde dan ook weleens een roddel. Alleen deed niet elke proefpersoon dat op dezelfde wijze. Want helaas pindakaas: vrouwen waren toch nét iets vaker schuldig hieraan dan mannen. Maar volgens onderzoekers zijn dit vaak neutrale ‘roddels’: het ging vooral over het delen van informatie met iemand anders zonder hier ook meteen negatief in te zijn.

Jonge mensen

Deze vorm werd dan ook het vaakste gespot. Toch kwam er twee keer meer negatieve roddels voor dan dat er bijvoorbeeld iets positiefs gezegd werd over de ander. Ook kwam naar voren dat vooral jonge mensen deze laatste negatieve vorm van gossip vaker in de mond nemen. Oeps.

Bron: Libelle | Beeld: iStock