Voor veel rokers staat wachten op het perron gelijk aan het opsteken van een sigaret. Maar binnenkort moet de wachtende roker op zoek naar ander tijdverdrijf. ProRail en NS gaan namelijk ook de perrons op stations rookvrij maken.

Hierdoor verdwijnen de welbekende rookzoners en zijn de rookfaciliteiten per 1 oktober voorgoed verleden tijd.

Geen tabak- en rookwaren meer te koop op stations

Begin dit jaar werd al bekendgemaakt dat ProRail en de NS de tijd op het station voor rokers een stuk minder comfortabel gaan maken. Zo mogen de winkels die bij de NS horen, denk bijvoorbeeld aan de Kiosk en de StationsHuiskamer, per 1 april al geen tabak- en rookwaren meer verkopen. Andere bedrijven mochten nog wel tabak verkopen, maar voor hen geldt wel een duidelijke boodschap. NS sluit namelijk geen nieuwe contracten meer af met huurders die op het station tabak willen verkopen.

Rookzones

Hoewel het per 1 oktober dus helemaal rookvrij is op de Nederlandse stations, is de kans groot dat je deze dagen al geen rookzones meer ziet. ProRail is namelijk al gestart met de voorbereidingen om alle 390 rookpalen op de perrons te verwijderen. En daar zijn er al heel veel van verdwenen. Op dit moment zijn er op ongeveer 100 van de 400 stations nog rookpalen of rooster te vinden.

Nationaal Preventieakkoord

ProRail en NS laten daarmee zien vaart achter de plannen van de overheid te zetten. De overheid presenteerde eind 2018 namelijk het Nationaal Preventieakkoord, waarbij er een gezonder Nederland wordt nagestreefd. En daar hoort roken natuurlijk niet onder. ProRail en NS willen hun bijdrage leveren door de ongeveer 400 Nederlandse stations, waar dagelijks 2,5 miljoen bezoekers te vinden zijn, rookvrij te maken. Hiermee hoopt de overheid op een rookvrije generatie in 2040. Een goede zaak dus!

