Rokershoestje? Er bestaat ook zoiets als een rokersscheetje

Dat de mondgeur van rokers anders is dan die van niet-rokers, weten we inmiddels. Maar de scheten van rokers zouden ook ruiken dan die van mensen die nooit een sigaret opsteken, zo meldt Editie NL.

Uit onderzoek van het VUmc in Amsterdam blijkt dat de geur van een scheet niet alleen te maken hebt met wat je eet, maar ook of je rookt of niet. Volgens de onderzoekers komt dat doordat roken invloed heeft op de zogenaamde ‘fecale vluchtige organische verbindingen’, oftewel: de inhoud van de wind. De geur van een scheet wordt veroorzaakt door bacteriën, en die veranderen van geur wanneer je rookt.

Het onderzoek

‘De proefpersonen leverden ontlasting in, die we op lichaamstemperatuur bewaren,’ legt onderzoeker en MDL-arts Nanne de Boer uit aan Editie NL. ‘Daar komt damp vanaf, en die leiden we door een elektronische neus, de E-Nose. Die meet de verschillen tussen de scheten van een roker en van een niet-roker.’ Het is dus niet gezegd dat een scheet van een roker erger stinkt, het is alleen anders. ‘Stank is een emotie, dat ervaart iedereen anders,’ legt Nanne uit. ‘We wisten al dat je geur kunt gebruiken om darmziekten op te sporen. Roken heeft op deze metingen dus een belangrijke invloed, waarschijnlijk omdat het microbioom verandert of anders functioneert door het roken. Misschien is dat het onderliggende mechanisme waarom roken vaak slecht is voor je darmen.’

Bron Editie NL | Beeld iStock