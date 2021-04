Prachtig: door de roll flower-tattoo leer je huidrollen te omarmen

Een plooi hier, rolletje daar: elk lijf is anders en prachtig op zijn of haar eigen manier. Mocht je nog twijfelen over een tatoeage, dan is dit een hele mooie optie. De roll flower-tattoo is niet alleen een waar kunstwerk, maar helpt je misschien ook je lichaam net wat meer te omarmen.

Het concept is bedacht door de Amerikaanse artiest Carrie Metz-Caporusso en als je ziet hoe fraai het is, wil je regelrecht een afspraak maken.

Roll flower-tattoo

Carrie kwam met het idee voor deze tatoeage, omdat veel designs vaak bedoeld zijn om gespierde of magere lichaamstypes te accentueren. Ze verklaart aan Allure: ‘Ik heb zelden tattoos gezien speciaal voor volle mensen.’ Maar wat is de roll flower nu eigenlijk? Nou, hierbij wordt er een bloem op je lijf gezet waarbij huidrollen deel worden van het uiteindelijke plaatje.

Neutraal

Metz-Caporusso geeft aan: ‘Ik hoop dat dit soort tattoos even normaal worden als enkeltatoeages. En dat dik zijn gezien kan worden als iets neutraal, in plaats van iets goed of slecht.’ En er hoeft dus ook niet de vraag te komen wat er met de tekening gebeurt als je bijvoorbeeld afvalt. ‘Ik wil die gedachte uitdagen. Waarom kijken we naar een vol lichaam als iets dat veranderd of gefixt moet worden? Ik wil net dat ‘dikke’ mensen niet in een constante strijd met hun gewicht verwikkeld zijn. Fatness is not a failure.’

Prachtige voorbeelden

Benieuwd geworden naar de roll flower? Op het Instagram-account van de tattoo artiest zie je de meest prachtige voorbeelden. Sowieso leuk om een kijkje te nemen als je nog op zoek bent naar wat inspiratie.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Carrie Metz Caporusso (@carrie_metz_caporusso)

Bron: HLN | Beeld: Instagram