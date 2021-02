Je kent ze wel, mensen die altijd van hun huis een troep maken. Of misschien ben je het zelf? Als je het jezelf afvraagt waarom sommige mensen dit hebben, moet je misschien eens naar boven kijken. Het staat namelijk in de sterren geschreven. We hebben de meest rommelige sterrenbeelden even voor je op een rijtje gezet.

Leeuw – 23 juli tot 22 augustus

Ondanks dat een leeuw graag een goede indruk wil achterlaten, zegt hun huis heel wat anders. Ze leven dan wel niet in een huis vol rommel, het is wel een beetje ongeorganiseerd. Het huishouden staat dan ook op de laatste plaats van alle taken in het leven van een leeuw. Op het eerste oog is het huis van een leeuw dan ook netjes, maar als je wat beter op de details let zal het toch een opknapbeurt kunnen gebruiken.

Waterman – 20 januari tot 18 februari

Net als leeuwen hebben watermannen belangrijkere dingen aan hun hoofd dan het huis netjes houden. De leefomgeving van een waterman is dan ook net zo chaotisch als de gedachten in hun hoofd. Als er dan ook de keuze is tussen iets nieuws proberen of opruimen, kiezen ze vaak voor het eerste. Soms hebben ze toch wel de wilskracht om op te ruimen, maar alleen als dat kan helpen de drukte in hun hoofd rust te geven.

Tweeling – 21 mei tot 20 juni

Tweelingen zijn erg snel afgeleid. Dat is heel jammer, want ze doen echt hun best om het huishouden op orde te houden. Als ze aan een klus beginnen en ze zich opeens bedenken dat ze die e-mail nog moeten beantwoorden, zal de was nog een tijdje blijven staan. Wel kunnen tweelingen super goede feestjes organiseren, ze zullen dan ook overal aan denken.

Weegschaal – 23 september tot 22 oktober

Weegschalen houden van mooie dingen. Dit betekent alleen niet dat ook je huis er altijd mooi uit ziet. Ze kunnen er best een grote troep van maken, maar in hun ogen valt dat juist mee. Net als tweelingen zijn ze de beste feest organisatoren, dus als je ooit een goed feest wil geven (als het weer mag dan) bel vooral je tweeling en weegschaal vrienden op.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: De Mamagids | Beeld: Pexels